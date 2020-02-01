Профсоюзы проверили безопасность труда в шахтоуправлении "Суходольское-Восточное" (ФОТО)

Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР в рамках акции "Труд под охраной – работник без раны" проверили соблюдение норм охраны труда и техники безопасности в шахтоуправлении "Суходольское-Восточное" структурного подразделения (СП) "Краснодонуголь" филиала № 2 закрытого акционерного общества (ЗАО) "Внешторгсервис". Об этом сообщили в ФП ЛНР.В проверке приняли участие начальник отдела охраны труда ФП ЛНР Татьяна Андреева, заведующая сектором профилактики и экспертизы страховых случаев Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ФССНСППЗ) ЛНР в Краснодоне Ирина Ермакова, заместитель председателя Молодежного совета ФП ЛНР Эльмира Барышева, главный специалист-государственный инспектор промышленной безопасности и охраны труда Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) Анатолий Лазаренко, технический инспектор Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Владимир Панченко.В шахтоуправлении "Суходольское-Восточное" работает 1733 сотрудника, большая часть которых выполняет работы с повышенной опасностью.Шахта "Суходольская-Восточная" введена в эксплуатацию в 1980 году и является одной из наиболее опасных в Донецком угольном бассейне по внезапным выбросам угля и газа. На предприятии применяется комплексная дегазация с применением передовой технологии направленного бурения станком VLD-1000. На шахте функционирует современная система противоаварийной защиты."Участники акции посетили диспетчерскую шахты, где установлена уникальная специальная система позиционирования, предназначенная для наблюдения за положением находящегося в шахте персонала и предоставления информации о местонахождении шахтным и аварийно-спасательным службам. Благодаря лампе со встроенным специальным чипом, которую получает каждый горняк, диспетчер может со своего рабочего места нажатием кнопки вызвать любого работника. Система незаменима в случаях аварийных ситуаций", – рассказали в ФП ЛНР.Там добавили, что, кроме того, состояние здоровья работников предприятия находится на постоянном контроле."На всех шахтах СП "Краснодонуголь" работают не только поверхностные, но и подземные здравпункты, оснащенные необходимыми препаратами и медоборудованием. Те работники, возраст которых превышает 50 лет, один раз в квартал на протяжение пяти дней производят контрольные замеры кровяного давления. Те, кто находится в группе риска, измеряют давление ежедневно. Если человек чувствует себя плохо и у него повышено давление, ему предлагают взять выходной", – отметили в Федерации профсоюзов."Помимо этого, перед спуском в шахту всех работников предприятия проверяют на наличие алкоголя в крови с помощью алкотестеров. Если есть подозрение на алкогольное опьянение, работника сначала отправляют в медпункт, а потом в больницу на освидетельствование. Все эти меры также позволяют не допустить травм на производстве", – добавили в общественной организации.Там проинформировали, что в шахтоуправлении "Суходольское-Восточное" регулярно проводятся аудиты безопасности, направленные не только на выявление и устранение нарушений техники безопасности, но и на профилактику производственного травматизма."Наша задача – объяснить людям, что их безопасность в их же руках. Нельзя нарушать правила, это личная ответственность работника. И как только каждый человек это поймет, его отношение и к личной, и к коллективной безопасности изменится", – отметил заместитель директора предприятия по охране труда Алексей Матвеев."Более половины работников шахтоуправления – это молодежь. К нам приходят парни 18 лет, которых мы направляем на обучение по специальности. Затем они проходят стажировку, и только после допускаются к самостоятельной работе", – рассказал председатель профкома предприятия Владимир Гусев.По итогам проверки Андреева сообщила, что система охраны труда в шахтоуправлении функционирует на высоком уровне."Слаженная работа первичной профсоюзной организации и руководства шахты дает позитивные результаты в этой сфере", – отметила она.Акция "Труд под охраной – работник без раны" проводится в Республике с 2015 года по инициативе молодежного совета ФП ЛНР. С 2017 года акция проходит с привлечением специалистов Госгорпромнадзора и ФССНСППЗ ЛНР.В 2019 году акция проведена на 21 предприятии (учреждении, организации) Республики.В 2020 году, согласно плану работы Федерации профсоюзов ЛНР, в рамках акции планируется посетить более 20 предприятий Республики.21 февраля — Луганск