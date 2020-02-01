Синоптики прогнозируют 22 февраля в ЛНР до 4 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 22 февраля будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем, временами ожидаются мокрый снег, туман, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 21 февраля до 21.00 22 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью местами слабый мокрый снег, днем временами мокрый снег, туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 2 градуса мороза, днем – 1-3 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит минус 1-3 градуса ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Такая же температура ожидается в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 22 февраля зафиксировали в 1920 году – минус 28 градусов. Температура самого теплого дня была отмечена в 1977 году – плюс 12,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 22 февраля – 06.44, время захода – 18.27. Продолжительность светового дня составит 11 часов 43 минуты.

По предварительному прогнозу, 23 февраля местами ожидается слабый мокрый снег, туман, гололедные отложения; температура воздуха существенно не изменится. 24 февраля – ночью местами слабый мокрый снег, днем временами дождь, днем местами ожидаются порывы южного ветра до 15-20 м/с; температурный фон незначительно повысится.

21 февраля — Луганск