Карантин в школах Луганска закончится 25 февраля — мэрия
Администрация Луганска приняла решение о возобновлении с 25 февраля учебного процесса в городских школах, прерванного в связи с карантином из-за превышения порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся.
Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации Луганска со ссылкой на управление образования.
«На основании данных городской санитарно-эпидемиологической станции об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ принято решение возобновить образовательный процесс в школах Луганска с 25 февраля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования Луганска до 22 февраля.
По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях Луганска. Удобный город - Сегодня, 21:57 6
Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации Луганска со ссылкой на управление образования.
«На основании данных городской санитарно-эпидемиологической станции об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ принято решение возобновить образовательный процесс в школах Луганска с 25 февраля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования Луганска до 22 февраля.
По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях Луганска. Удобный город - Сегодня, 21:57 6
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