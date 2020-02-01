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Цифра дня: 9 лет надо чтобы в Луганской области восстановить все дороги государственного значения

bot Сегодня, 23:000Новости
Цифра дня: 9 лет надо чтобы в Луганской области восстановить все дороги государственного значения
Чтобы восстановить все дороги государственного значения в Луганской области (1177 км), при таких, как сегодня, объемах финансирования и цен, нужно 9 лет.
Об этом заявил в интервью журналистам Павел Цубер, который возглавляет Службу автомобильных дорог в Луганской области.
В этом году планируется восстановить 135 км дорог.
Всего в 2020 году Луганской области выделено почти 4,5 млрд гривен на ремонт дорог. Новости Региона - Сегодня, 22:42 18

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