Станица Луганская готова принять украинцев, эвакуированных из китайского Уханя
В Станице Луганской депутаты районного совета не против, чтобы в поселок привезли украинцев, которых эвакуировали из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса.
Об этом заявил в Facebook переселенец Михаил Шевченко, передает «Реальная газета».
«Пока в одной части Украины одни украинцы активно не хотят видеть других украинцев, вернувшихся на родину из Китая, во второй части Украины, другие украинцы, депутаты прифронтового Станично-Луганского районного совета, сегодня, находясь вместе, на заседаниях депутатских комиссий, потому что завтра у нас сессия райсовета, обсудив повестку дня, перешли к сегодняшним новостям. И когда речь зашла о событиях в Новых Санжарах, все присутствующие депутаты согласились с идеей принять наших соотечественников у нас в районе. Потому что у нас есть специализированная больница», — написал он.
Шевченко заключил, что «кого-то война делает равнодушным, а кого-то наоборот», — сказано в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 22:33 58
Об этом заявил в Facebook переселенец Михаил Шевченко, передает «Реальная газета».
«Пока в одной части Украины одни украинцы активно не хотят видеть других украинцев, вернувшихся на родину из Китая, во второй части Украины, другие украинцы, депутаты прифронтового Станично-Луганского районного совета, сегодня, находясь вместе, на заседаниях депутатских комиссий, потому что завтра у нас сессия райсовета, обсудив повестку дня, перешли к сегодняшним новостям. И когда речь зашла о событиях в Новых Санжарах, все присутствующие депутаты согласились с идеей принять наших соотечественников у нас в районе. Потому что у нас есть специализированная больница», — написал он.
Шевченко заключил, что «кого-то война делает равнодушным, а кого-то наоборот», — сказано в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 22:33 58
Метки: {keywords}