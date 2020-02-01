Студенты Луганска учились со сцены говорить о войне, не фальшивить при этом. ФОТО



Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Работали над постановкой спектакля студенты отделения культуры колледжа ЛГАКИ.

«Мне с детства нравится Твардовский. За простоту, отсутствие пафоса, его нерв. За то, как проникновенно и правдиво он писал о войне, — рассказал режиссер Дмитрий Момот. — Идея сделать эту композицию пришла еще году в 2011-2012. Тогда были три девочки и один мальчик. Мы поставили и почувствовали: это не так, как надо, и не так, как хотелось. Знал, что надо доделать эту работу».

«На первом этапе работы все отрывки мы разбирали идейно-тематически: что и как в них происходит? Как мы будем это преподносить зрителю? — продолжил режиссер. — А потом я уходил, давал ребятам время придумать форму, мизансценирование того, что мы разбирали... Не просто развести отрывок, а чтобы то, что они хотят показать, соответствовало смыслу текста. Я давал отправные точки, а ребята делали работу самостоятельно. Моей задачей на этом этапе было — почистить, поправить. Вторая часть работы была сложнее: мне как режиссеру — собрать эти отрывки в единое полотно».

Момот добавил, что, воспитывая актеров, опирается на систему Станиславского и считает целью преподавания — формирование самостоятельной творческой личности ученика.

«Читали стихи Твардовского, смотрели «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. И не скрывают: за актерскую основу и для внутреннего наполнения брали многое из него. Так и учились — со сцены говорить о войне, не фальшивить при этом, и учили историю народа и его подвига», — добавили в ЛГАКИ.

«Книга про бойца» — второе название поэмы Твардовского «Василий Теркин», одного из главных произведений в творчестве поэта. Главный герой поэмы — солдат Великой Отечественной войны Василий Теркин.

Культура - Сегодня, 22:15 71 Премьера поэтической драмы «Книга про бойца» по произведениям русского писателя Александра Твардовского состоялась на сцене Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского.Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Работали над постановкой спектакля студенты отделения культуры колледжа ЛГАКИ.«Мне с детства нравится Твардовский. За простоту, отсутствие пафоса, его нерв. За то, как проникновенно и правдиво он писал о войне, — рассказал режиссер Дмитрий Момот. — Идея сделать эту композицию пришла еще году в 2011-2012. Тогда были три девочки и один мальчик. Мы поставили и почувствовали: это не так, как надо, и не так, как хотелось. Знал, что надо доделать эту работу».«На первом этапе работы все отрывки мы разбирали идейно-тематически: что и как в них происходит? Как мы будем это преподносить зрителю? — продолжил режиссер. — А потом я уходил, давал ребятам время придумать форму, мизансценирование того, что мы разбирали... Не просто развести отрывок, а чтобы то, что они хотят показать, соответствовало смыслу текста. Я давал отправные точки, а ребята делали работу самостоятельно. Моей задачей на этом этапе было — почистить, поправить. Вторая часть работы была сложнее: мне как режиссеру — собрать эти отрывки в единое полотно».Момот добавил, что, воспитывая актеров, опирается на систему Станиславского и считает целью преподавания — формирование самостоятельной творческой личности ученика.«Читали стихи Твардовского, смотрели «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. И не скрывают: за актерскую основу и для внутреннего наполнения брали многое из него. Так и учились — со сцены говорить о войне, не фальшивить при этом, и учили историю народа и его подвига», — добавили в ЛГАКИ.«Книга про бойца» — второе название поэмы Твардовского «Василий Теркин», одного из главных произведений в творчестве поэта. Главный герой поэмы — солдат Великой Отечественной войны Василий Теркин. Культура - Сегодня, 22:15 71

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