В Рубежном таксист сбил человека на пешеходном переходе и бросил умирать



После совершения ДТП водитель, даже не тормозя, исчез, оставив потерпевшего в опасности, передает пресс-служба Рубежанского горсовета со ссылкой на местную прокуратуру.

По горячим следам личность водителя была установлена сотрудниками полиции. Он был задержан, изъяты вещественные доказательства и автомобиль, на котором совершено ДТП.

Водителю сообщено о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч.1 ст.135 УК Украины (оставление в опасности).

В уголовном производстве проводятся следственные действия, устанавливаются свидетели происшествия, назначены необходимые экспертизы.

На время следствия подозреваемый будет держаться под стражей. Новости Региона - 21 февраля 2020 36 В ночь с 15 на 16 февраля водитель такси, управляя легковым автомобилем в г.Рубежное, нарушив Правила дорожного движения Украины на пешеходном переходе, совершил наезд на пешехода, в результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения.После совершения ДТП водитель, даже не тормозя, исчез, оставив потерпевшего в опасности, передает пресс-служба Рубежанского горсовета со ссылкой на местную прокуратуру.По горячим следам личность водителя была установлена сотрудниками полиции. Он был задержан, изъяты вещественные доказательства и автомобиль, на котором совершено ДТП.Водителю сообщено о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч.1 ст.135 УК Украины (оставление в опасности).В уголовном производстве проводятся следственные действия, устанавливаются свидетели происшествия, назначены необходимые экспертизы.На время следствия подозреваемый будет держаться под стражей. Новости Региона - 21 февраля 2020 36

Метки: {keywords}