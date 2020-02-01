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Завтра утром опять сильный туман и гололед

verter Сегодня, 00:000Новости
Завтра утром опять сильный туман и гололед
Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в Республике в течение суток 22 февраля.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 22 февраля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - 21 февраля 2020 59

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