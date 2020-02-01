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Цитата дня: «Кого-то война делает равнодушным, а кого-то наоборот»

robot Сегодня, 00:000Новости
Цитата дня: «Кого-то война делает равнодушным, а кого-то наоборот»
«Депутаты прифронтового Станично-Луганского районного совета, когда речь зашла о событиях в Новых Санжарах, согласились с идеей принять наших соотечественников у нас в районе. Потому что у нас есть специализированная больница», — об этом рассказал в Facebook переселенец Михаил Шевченко.
Шевченко заключил, что «кого-то война делает равнодушным, а кого-то наоборот», — сказано в сообщении. Новости Региона - 21 февраля 2020 69

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