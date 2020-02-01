Представители ЛЭО отключили от электричества Попаснянский водоканал и опломбировали насосы
21 февраля представители ООО «ЛЭО» опломбировали основное насосное оборудование на насосной станции ЗФС 2 «Попаснянского районного водоканала».
Об этом сообщили в администрации водоснабжающего предприятия, передает Первая полоса.
Ранее ЛЭО направляло предупреждение о намерении отключить объекты водоканала за долги, а 19 февраля уже было опломбировано основное насосное оборудования на насосной станции ЗФС 1.
«С целью недопущения прекращения подачи воды абонентам специалистами предприятия были предприняты меры по обеспечению подачи питьевой воды в сеть технологическим насосным агрегатом, мощности которого достаточно для подачи питьевой воды потребителям по существующим графикам (с учетом запуска дополнительных источников водоснабжения)», — сообщили в Попаснянском водоканале.
Отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с ЛЭО по поиску решения вопроса погашения задолженности за потребленную электрическую энергию. Задолженность водоканала за электричество — более 186 млн грн.
Ранее сообщалось, что Попаснянский водоканал могут внести в перечень предприятий, которые нельзя отключать от электроснабжения
Новости Региона - Сегодня, 00:13 69
Об этом сообщили в администрации водоснабжающего предприятия, передает Первая полоса.
Ранее ЛЭО направляло предупреждение о намерении отключить объекты водоканала за долги, а 19 февраля уже было опломбировано основное насосное оборудования на насосной станции ЗФС 1.
«С целью недопущения прекращения подачи воды абонентам специалистами предприятия были предприняты меры по обеспечению подачи питьевой воды в сеть технологическим насосным агрегатом, мощности которого достаточно для подачи питьевой воды потребителям по существующим графикам (с учетом запуска дополнительных источников водоснабжения)», — сообщили в Попаснянском водоканале.
Отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с ЛЭО по поиску решения вопроса погашения задолженности за потребленную электрическую энергию. Задолженность водоканала за электричество — более 186 млн грн.
Ранее сообщалось, что Попаснянский водоканал могут внести в перечень предприятий, которые нельзя отключать от электроснабжения
Новости Региона - Сегодня, 00:13 69
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