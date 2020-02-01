Все КПВВ в Донбассе будут приведены к одному стандарту, — МинВОТ



Во время встреч обсуждался вопрос обеспечения прав граждан Украины, которые перемещаются через КПВВ, сообщает пресс-служба министерства в Фейсбук.

«Вопрос упорядочения, я бы даже сказал стандартизации работы КПВВ — это вопрос национальной безопасности и перспектив реинтеграции временно оккупированных территорий. Обеспечение публичными, административными услугами, отсутствие очередей и достойный уровень комфорта в сервисных зонах — должны быть на каждом КПВВ. Пересекая линию разграничения, граждане, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории должны почувствовать уровень опеки своего государства», — рассказал советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Артем Салихов.

На повестку дня ставился вопрос, о необходимости внедрения общих требований и правил к обустройству и функционирования действующих КПВВ. По мнению Артема Салихова начинать работать в этом направлении нужно с базового определения ответственного органа исполнительной власти по стандартизации работы КПВВ и балансодержателя. Новости Украины - Сегодня, 06:39 169 По инициативе Минветеранов были проведены встречи с общественными организациями и государственными органами власти, которые в своей деятельности сталкиваются с проблемным вопросом пересечения гражданами Украины контрольных пунктов въезда / выезда в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.Во время встреч обсуждался вопрос обеспечения прав граждан Украины, которые перемещаются через КПВВ, сообщает пресс-служба министерства в Фейсбук.«Вопрос упорядочения, я бы даже сказал стандартизации работы КПВВ — это вопрос национальной безопасности и перспектив реинтеграции временно оккупированных территорий. Обеспечение публичными, административными услугами, отсутствие очередей и достойный уровень комфорта в сервисных зонах — должны быть на каждом КПВВ. Пересекая линию разграничения, граждане, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории должны почувствовать уровень опеки своего государства», — рассказал советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Артем Салихов.На повестку дня ставился вопрос, о необходимости внедрения общих требований и правил к обустройству и функционирования действующих КПВВ. По мнению Артема Салихова начинать работать в этом направлении нужно с базового определения ответственного органа исполнительной власти по стандартизации работы КПВВ и балансодержателя. Новости Украины - Сегодня, 06:39 169

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