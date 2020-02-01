Куда пойти в Луганске в субботу 22 февраля



Кинотеатр «Русь»

09.40/16.20 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в 3D, красный зал

10.10/11.40/16.50 — фэнтези «Соник в кино», красный зал, зеленый зал

11.00 — мультфильм «Тролль: история с хвостом», синий зал

12.10 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», зеленый зал

12.50/17.20 — комедия «Марафон желаний», синий зал

13.40/18.40 — мелодрама «Лед — 2», красный зал

14.50/19.10 — биография «Калашников», синий зал

Стоимость билетов: от 150 до 250 рублей.

В расписании сеансов возможны изменения, телефоны для справок: 095 05 95 222, 072 15 55 222.

Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 4к.

Кинотеатр «Мир»

Малый зал

11.30/15.00 — мультфильм «Холодное сердце — 2»

13.15 — мультфильм «Тролль: история с хвостом»

16.50 — военная драма «Ржев»

19.00 — боевик «Терминатор: Темные судьбы»

Средний зал

11.55/13.35 — мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»

15.15/19.20 — биография «Калашников»

17.20 — комедия «Холоп»

Стоимость билетов: от 100 до 200 рублей. Детям до шести лет — бесплатно.

В расписании сеансов возможны изменения, телефон для справок: 066 655 23 81.

Адрес: Луганск, кв. Комарова, 33а.

Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева

16.00 — комедия «Игроки»

Стоимость билетов: от 40 до 80 рублей.

Касса театра работает без выходных с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.45, суббота-воскресенье с 09.30 до 16.30.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (0642) 50-11-43.

Адрес: Луганск, ул. Коцюбинского, 9а.

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной

11.00 — музыкальная сказка «Наследство волшебника Бахрама»

Стоимость билетов: от 40 до 80 рублей.

Касса театра работает с 10.00 до 17.00. Выходной день — понедельник.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (0642) 92-20-83, 92-20-81, 92-20-77.

Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 11.

Луганский академический театр кукол

11.00/13.00 — спектакль «Забытые сны»

Стоимость билетов: 50 рублей.

Телефон кассы театра: (0642) 58-52-44.

Адрес: Луганск, ул. 16-я линия, 7б.

Луганская академическая филармония

14.00 — камерный концерт «Зимний вечер»

Стоимость билетов: от 30 до 150 рублей.

Телефон кассы: (0642) 93-23-41.

Адрес: Луганск, ул. Ленина, 23.

Луганская республиканская универсальная научная библиотека (ЛРУНБ) имени Горького

12.00 — показ драмы «Паразиты»

Вход: свободный взнос.

13.00 — бесплатное занятие по английскому языку

13.00 — заседание клуба любителей миниатюрных изданий «Колибри»

Адрес: Луганск, ул. Советская, 78.

Луганская молодежная библиотека

Игры клуба знатоков «Эрудит»

Адрес: Луганск, ул. Шевченко, 4.

Каток «Ледовая арена»

11.00-19.45 — сеансы катания по 45 минут

Стоимость: взрослый — 150 рублей, детский (до 14 лет включительно) — 75 рублей.

Телефоны для справок: (0642) 33-68-95, 095 494 98 70.

Адрес: Луганск, кв. Ольховский, 16а.

Каток «Пингвин»

10.00-20.30 — сеансы катания по 45 минут

Стоимость: в выходные дни безлимит — 250 рублей взрослый, 150 — детский, зрительский — 25 рублей.

Телефоны для справок: 066 223 77 78, 072 129 35 33.

Адрес: Луганск, ул. Херсонская, 57а.

Веревочный парк «Дитя джунглей»

11.00-19.00 — прохождение маршрутов для детей от четырех до 12 лет

Телефон для справок: 050 758 35 26, 072 125 25 33, 072 127 00 33.

Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».

Боулинг-центр B.Strike

11.00-21.00 — сеансы игры

Стоимость: аренда дорожки от 300 до 450 руб.

Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».

Боулинг-клуб «Гагарин»

12.00-22.00 — сеансы игры

Стоимость: аренда дорожки от 300 до 400 руб.

Адрес: Луганск, кв. Дружбы, 19, торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Космос».

Роллердром «Байконур»

11.00-20.00 — сеансы катания

Информация по телефону: 099 796 16 22.

Адрес: Луганск, кв. Дружбы, 19, торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Космос».

Выставки и ярмарки

09.00-17.00 — выставка-ярмарка «Авторский креатив»

Дополнительная информация по телефону: 050 242 39 91.

Адрес: Луганск, ул. Советская, 54, торговый центр (ТЦ) «Центральный».

Культурно-массовые мероприятия

11.00 — экскурсия в научно-познавательном музее «Очевидное-невероятное»

Вход: 120 рублей.

12.00 — мастер-класс для детей по изготовлению открытки «Объемная звезда»

Стоимость участия: 50 рублей.

Информация и запись по телефонам: 072 149 76 86, 050 020 63 64.

Адрес: Луганск, ул. Королева, 78, детский развлекательный центр (ДРЦ) «Дино-Парк».

Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах

17.00 — вечер памяти Егора Летова в кафе «Таверна»

Вход: 100 рублей.

Адрес: Луганск, кв. Заречный, 4а.

17.00 — вечер живой музыки в пабе «Бочка»

Информация и бронь столов по телефонам: 099 140 01 59, 072 100 01 59.

Адрес: Луганск, ул. Советская, 63.

18.00 — вечеринка «Мужской weekend» в пабе Paluba

Информация и запись по телефону: 066 006 30 93.

Адрес: Луганск, кв. Солнечный, 2.

18.00 — танцевальная вечеринка в кафе «Терраса»

Информация и бронь столов по телефонам: 099 755 04 02, 072 157 03 86.

Адрес: Луганск, ул. Королева, 78а.

18.00 — развлекательная шоу-программа в кафе «Печка»

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 066 696 66 46, 072 103 33 33, 095 804 07 77.

Адрес: Луганск, ул. Королева, 33.

18.00 — MAN'S DAY в гриль-баре Juzic

Информация и заказ столов по телефонам: 099 357 99 92, 072 155 99 99.

Адрес: Луганск, ул. Советская, 60д.

18.30 — MILITARY PARTY в ресторане БирХофф

Информация и бронь столов по телефонам: 095 339 20 30, 072 115 11 15.

Адрес: Луганск, ул. Титова, 11.

19.00 — танцевальная вечеринка в evet hall ПАНОРАМА

Информация и бронирование столов по телефонам: 095 920 58 88, 072 220 58 88.

Адрес: Луганск, ул. Советская, 66а.

Караоке-вечер в кафе кавказской кухни «У Ашота»

Информация, бронирование столов по телефонам: 095 290 11 11, 050 477 55 77.

Адрес: Луганск, ул. Победоносная, 2д.

Дискотека в ресторане «Галена»

Информация и заказ столов по телефонам: 095 406 40 33, 050 206 42 80, 072 127 03 54, 072 159 32 11.

Адрес: Луганск, ул. Тараса Шевченко, 30.

Вечер живой музыки в кафе «Каспий»

Информация и бронь столов по телефонам: 050 057 59 24, 072 122 77 79.

Адрес: Луганск, ул. Фрунзе, 122. Культура - Сегодня, 08:23 127 на 22 февраля 2020 года.09.40/16.20 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в 3D, красный зал10.10/11.40/16.50 — фэнтези «Соник в кино», красный зал, зеленый зал11.00 — мультфильм «Тролль: история с хвостом», синий зал12.10 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», зеленый зал12.50/17.20 — комедия «Марафон желаний», синий зал13.40/18.40 — мелодрама «Лед — 2», красный зал14.50/19.10 — биография «Калашников», синий залСтоимость билетов: от 150 до 250 рублей.В расписании сеансов возможны изменения, телефоны для справок: 095 05 95 222, 072 15 55 222.Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 4к.Малый зал11.30/15.00 — мультфильм «Холодное сердце — 2»13.15 — мультфильм «Тролль: история с хвостом»16.50 — военная драма «Ржев»19.00 — боевик «Терминатор: Темные судьбы»Средний зал11.55/13.35 — мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»15.15/19.20 — биография «Калашников»17.20 — комедия «Холоп»Стоимость билетов: от 100 до 200 рублей. Детям до шести лет — бесплатно.В расписании сеансов возможны изменения, телефон для справок: 066 655 23 81.Адрес: Луганск, кв. Комарова, 33а.16.00 — комедия «Игроки»Стоимость билетов: от 40 до 80 рублей.Касса театра работает без выходных с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.45, суббота-воскресенье с 09.30 до 16.30.За дополнительной информацией обращаться по телефону: (0642) 50-11-43.Адрес: Луганск, ул. Коцюбинского, 9а.11.00 — музыкальная сказка «Наследство волшебника Бахрама»Стоимость билетов: от 40 до 80 рублей.Касса театра работает с 10.00 до 17.00. Выходной день — понедельник.За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (0642) 92-20-83, 92-20-81, 92-20-77.Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 11.11.00/13.00 — спектакль «Забытые сны»Стоимость билетов: 50 рублей.Телефон кассы театра: (0642) 58-52-44.Адрес: Луганск, ул. 16-я линия, 7б.14.00 — камерный концерт «Зимний вечер»Стоимость билетов: от 30 до 150 рублей.Телефон кассы: (0642) 93-23-41.Адрес: Луганск, ул. Ленина, 23.12.00 — показ драмы «Паразиты»Вход: свободный взнос.13.00 — бесплатное занятие по английскому языку13.00 — заседание клуба любителей миниатюрных изданий «Колибри»Адрес: Луганск, ул. Советская, 78.Игры клуба знатоков «Эрудит»Адрес: Луганск, ул. Шевченко, 4.11.00-19.45 — сеансы катания по 45 минутСтоимость: взрослый — 150 рублей, детский (до 14 лет включительно) — 75 рублей.Телефоны для справок: (0642) 33-68-95, 095 494 98 70.Адрес: Луганск, кв. Ольховский, 16а.10.00-20.30 — сеансы катания по 45 минутСтоимость: в выходные дни безлимит — 250 рублей взрослый, 150 — детский, зрительский — 25 рублей.Телефоны для справок: 066 223 77 78, 072 129 35 33.Адрес: Луганск, ул. Херсонская, 57а.11.00-19.00 — прохождение маршрутов для детей от четырех до 12 летТелефон для справок: 050 758 35 26, 072 125 25 33, 072 127 00 33.Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».11.00-21.00 — сеансы игрыСтоимость: аренда дорожки от 300 до 450 руб.Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».12.00-22.00 — сеансы игрыСтоимость: аренда дорожки от 300 до 400 руб.Адрес: Луганск, кв. Дружбы, 19, торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Космос».11.00-20.00 — сеансы катанияИнформация по телефону: 099 796 16 22.Адрес: Луганск, кв. Дружбы, 19, торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Космос».09.00-17.00 — выставка-ярмарка «Авторский креатив»Дополнительная информация по телефону: 050 242 39 91.Адрес: Луганск, ул. Советская, 54, торговый центр (ТЦ) «Центральный».11.00 — экскурсия в научно-познавательном музее «Очевидное-невероятное»Вход: 120 рублей.12.00 — мастер-класс для детей по изготовлению открытки «Объемная звезда»Стоимость участия: 50 рублей.Информация и запись по телефонам: 072 149 76 86, 050 020 63 64.Адрес: Луганск, ул. Королева, 78, детский развлекательный центр (ДРЦ) «Дино-Парк».17.00 — вечер памяти Егора Летова в кафе «Таверна»Вход: 100 рублей.Адрес: Луганск, кв. Заречный, 4а.17.00 — вечер живой музыки в пабе «Бочка»Информация и бронь столов по телефонам: 099 140 01 59, 072 100 01 59.Адрес: Луганск, ул. Советская, 63.18.00 — вечеринка «Мужской weekend» в пабе PalubaИнформация и запись по телефону: 066 006 30 93.Адрес: Луганск, кв. Солнечный, 2.18.00 — танцевальная вечеринка в кафе «Терраса»Информация и бронь столов по телефонам: 099 755 04 02, 072 157 03 86.Адрес: Луганск, ул. Королева, 78а.18.00 — развлекательная шоу-программа в кафе «Печка»Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 066 696 66 46, 072 103 33 33, 095 804 07 77.Адрес: Луганск, ул. Королева, 33.18.00 — MAN'S DAY в гриль-баре JuzicИнформация и заказ столов по телефонам: 099 357 99 92, 072 155 99 99.Адрес: Луганск, ул. Советская, 60д.18.30 — MILITARY PARTY в ресторане БирХоффИнформация и бронь столов по телефонам: 095 339 20 30, 072 115 11 15.Адрес: Луганск, ул. Титова, 11.19.00 — танцевальная вечеринка в evet hall ПАНОРАМАИнформация и бронирование столов по телефонам: 095 920 58 88, 072 220 58 88.Адрес: Луганск, ул. Советская, 66а.Караоке-вечер в кафе кавказской кухни «У Ашота»Информация, бронирование столов по телефонам: 095 290 11 11, 050 477 55 77.Адрес: Луганск, ул. Победоносная, 2д.Дискотека в ресторане «Галена»Информация и заказ столов по телефонам: 095 406 40 33, 050 206 42 80, 072 127 03 54, 072 159 32 11.Адрес: Луганск, ул. Тараса Шевченко, 30.Вечер живой музыки в кафе «Каспий»Информация и бронь столов по телефонам: 050 057 59 24, 072 122 77 79.Адрес: Луганск, ул. Фрунзе, 122. Культура - Сегодня, 08:23 127

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