Куда пойти в Луганске в субботу 22 февраля
на 22 февраля 2020 года.
Кинотеатр «Русь»
09.40/16.20 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в 3D, красный зал
10.10/11.40/16.50 — фэнтези «Соник в кино», красный зал, зеленый зал
11.00 — мультфильм «Тролль: история с хвостом», синий зал
12.10 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», зеленый зал
12.50/17.20 — комедия «Марафон желаний», синий зал
13.40/18.40 — мелодрама «Лед — 2», красный зал
14.50/19.10 — биография «Калашников», синий зал
Стоимость билетов: от 150 до 250 рублей.
В расписании сеансов возможны изменения, телефоны для справок: 095 05 95 222, 072 15 55 222.
Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 4к.
Кинотеатр «Мир»
Малый зал
11.30/15.00 — мультфильм «Холодное сердце — 2»
13.15 — мультфильм «Тролль: история с хвостом»
16.50 — военная драма «Ржев»
19.00 — боевик «Терминатор: Темные судьбы»
Средний зал
11.55/13.35 — мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»
15.15/19.20 — биография «Калашников»
17.20 — комедия «Холоп»
Стоимость билетов: от 100 до 200 рублей. Детям до шести лет — бесплатно.
В расписании сеансов возможны изменения, телефон для справок: 066 655 23 81.
Адрес: Луганск, кв. Комарова, 33а.
Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева
16.00 — комедия «Игроки»
Стоимость билетов: от 40 до 80 рублей.
Касса театра работает без выходных с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.45, суббота-воскресенье с 09.30 до 16.30.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: (0642) 50-11-43.
Адрес: Луганск, ул. Коцюбинского, 9а.
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной
11.00 — музыкальная сказка «Наследство волшебника Бахрама»
Стоимость билетов: от 40 до 80 рублей.
Касса театра работает с 10.00 до 17.00. Выходной день — понедельник.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (0642) 92-20-83, 92-20-81, 92-20-77.
Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 11.
Луганский академический театр кукол
11.00/13.00 — спектакль «Забытые сны»
Стоимость билетов: 50 рублей.
Телефон кассы театра: (0642) 58-52-44.
Адрес: Луганск, ул. 16-я линия, 7б.
Луганская академическая филармония
14.00 — камерный концерт «Зимний вечер»
Стоимость билетов: от 30 до 150 рублей.
Телефон кассы: (0642) 93-23-41.
Адрес: Луганск, ул. Ленина, 23.
Луганская республиканская универсальная научная библиотека (ЛРУНБ) имени Горького
12.00 — показ драмы «Паразиты»
Вход: свободный взнос.
13.00 — бесплатное занятие по английскому языку
13.00 — заседание клуба любителей миниатюрных изданий «Колибри»
Адрес: Луганск, ул. Советская, 78.
Луганская молодежная библиотека
Игры клуба знатоков «Эрудит»
Адрес: Луганск, ул. Шевченко, 4.
Каток «Ледовая арена»
11.00-19.45 — сеансы катания по 45 минут
Стоимость: взрослый — 150 рублей, детский (до 14 лет включительно) — 75 рублей.
Телефоны для справок: (0642) 33-68-95, 095 494 98 70.
Адрес: Луганск, кв. Ольховский, 16а.
Каток «Пингвин»
10.00-20.30 — сеансы катания по 45 минут
Стоимость: в выходные дни безлимит — 250 рублей взрослый, 150 — детский, зрительский — 25 рублей.
Телефоны для справок: 066 223 77 78, 072 129 35 33.
Адрес: Луганск, ул. Херсонская, 57а.
Веревочный парк «Дитя джунглей»
11.00-19.00 — прохождение маршрутов для детей от четырех до 12 лет
Телефон для справок: 050 758 35 26, 072 125 25 33, 072 127 00 33.
Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».
Боулинг-центр B.Strike
11.00-21.00 — сеансы игры
Стоимость: аренда дорожки от 300 до 450 руб.
Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».
Боулинг-клуб «Гагарин»
12.00-22.00 — сеансы игры
Стоимость: аренда дорожки от 300 до 400 руб.
Адрес: Луганск, кв. Дружбы, 19, торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Космос».
Роллердром «Байконур»
11.00-20.00 — сеансы катания
Информация по телефону: 099 796 16 22.
Адрес: Луганск, кв. Дружбы, 19, торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Космос».
Выставки и ярмарки
09.00-17.00 — выставка-ярмарка «Авторский креатив»
Дополнительная информация по телефону: 050 242 39 91.
Адрес: Луганск, ул. Советская, 54, торговый центр (ТЦ) «Центральный».
Культурно-массовые мероприятия
11.00 — экскурсия в научно-познавательном музее «Очевидное-невероятное»
Вход: 120 рублей.
12.00 — мастер-класс для детей по изготовлению открытки «Объемная звезда»
Стоимость участия: 50 рублей.
Информация и запись по телефонам: 072 149 76 86, 050 020 63 64.
Адрес: Луганск, ул. Королева, 78, детский развлекательный центр (ДРЦ) «Дино-Парк».
Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах
17.00 — вечер памяти Егора Летова в кафе «Таверна»
Вход: 100 рублей.
Адрес: Луганск, кв. Заречный, 4а.
17.00 — вечер живой музыки в пабе «Бочка»
Информация и бронь столов по телефонам: 099 140 01 59, 072 100 01 59.
Адрес: Луганск, ул. Советская, 63.
18.00 — вечеринка «Мужской weekend» в пабе Paluba
Информация и запись по телефону: 066 006 30 93.
Адрес: Луганск, кв. Солнечный, 2.
18.00 — танцевальная вечеринка в кафе «Терраса»
Информация и бронь столов по телефонам: 099 755 04 02, 072 157 03 86.
Адрес: Луганск, ул. Королева, 78а.
18.00 — развлекательная шоу-программа в кафе «Печка»
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 066 696 66 46, 072 103 33 33, 095 804 07 77.
Адрес: Луганск, ул. Королева, 33.
18.00 — MAN'S DAY в гриль-баре Juzic
Информация и заказ столов по телефонам: 099 357 99 92, 072 155 99 99.
Адрес: Луганск, ул. Советская, 60д.
18.30 — MILITARY PARTY в ресторане БирХофф
Информация и бронь столов по телефонам: 095 339 20 30, 072 115 11 15.
Адрес: Луганск, ул. Титова, 11.
19.00 — танцевальная вечеринка в evet hall ПАНОРАМА
Информация и бронирование столов по телефонам: 095 920 58 88, 072 220 58 88.
Адрес: Луганск, ул. Советская, 66а.
Караоке-вечер в кафе кавказской кухни «У Ашота»
Информация, бронирование столов по телефонам: 095 290 11 11, 050 477 55 77.
Адрес: Луганск, ул. Победоносная, 2д.
Дискотека в ресторане «Галена»
Информация и заказ столов по телефонам: 095 406 40 33, 050 206 42 80, 072 127 03 54, 072 159 32 11.
Адрес: Луганск, ул. Тараса Шевченко, 30.
Вечер живой музыки в кафе «Каспий»
Информация и бронь столов по телефонам: 050 057 59 24, 072 122 77 79.
Адрес: Луганск, ул. Фрунзе, 122. Культура - Сегодня, 08:23 127
Кинотеатр «Русь»
09.40/16.20 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в 3D, красный зал
10.10/11.40/16.50 — фэнтези «Соник в кино», красный зал, зеленый зал
11.00 — мультфильм «Тролль: история с хвостом», синий зал
12.10 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», зеленый зал
12.50/17.20 — комедия «Марафон желаний», синий зал
13.40/18.40 — мелодрама «Лед — 2», красный зал
14.50/19.10 — биография «Калашников», синий зал
Стоимость билетов: от 150 до 250 рублей.
В расписании сеансов возможны изменения, телефоны для справок: 095 05 95 222, 072 15 55 222.
Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 4к.
Кинотеатр «Мир»
Малый зал
11.30/15.00 — мультфильм «Холодное сердце — 2»
13.15 — мультфильм «Тролль: история с хвостом»
16.50 — военная драма «Ржев»
19.00 — боевик «Терминатор: Темные судьбы»
Средний зал
11.55/13.35 — мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»
15.15/19.20 — биография «Калашников»
17.20 — комедия «Холоп»
Стоимость билетов: от 100 до 200 рублей. Детям до шести лет — бесплатно.
В расписании сеансов возможны изменения, телефон для справок: 066 655 23 81.
Адрес: Луганск, кв. Комарова, 33а.
Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева
16.00 — комедия «Игроки»
Стоимость билетов: от 40 до 80 рублей.
Касса театра работает без выходных с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.45, суббота-воскресенье с 09.30 до 16.30.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: (0642) 50-11-43.
Адрес: Луганск, ул. Коцюбинского, 9а.
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной
11.00 — музыкальная сказка «Наследство волшебника Бахрама»
Стоимость билетов: от 40 до 80 рублей.
Касса театра работает с 10.00 до 17.00. Выходной день — понедельник.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (0642) 92-20-83, 92-20-81, 92-20-77.
Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 11.
Луганский академический театр кукол
11.00/13.00 — спектакль «Забытые сны»
Стоимость билетов: 50 рублей.
Телефон кассы театра: (0642) 58-52-44.
Адрес: Луганск, ул. 16-я линия, 7б.
Луганская академическая филармония
14.00 — камерный концерт «Зимний вечер»
Стоимость билетов: от 30 до 150 рублей.
Телефон кассы: (0642) 93-23-41.
Адрес: Луганск, ул. Ленина, 23.
Луганская республиканская универсальная научная библиотека (ЛРУНБ) имени Горького
12.00 — показ драмы «Паразиты»
Вход: свободный взнос.
13.00 — бесплатное занятие по английскому языку
13.00 — заседание клуба любителей миниатюрных изданий «Колибри»
Адрес: Луганск, ул. Советская, 78.
Луганская молодежная библиотека
Игры клуба знатоков «Эрудит»
Адрес: Луганск, ул. Шевченко, 4.
Каток «Ледовая арена»
11.00-19.45 — сеансы катания по 45 минут
Стоимость: взрослый — 150 рублей, детский (до 14 лет включительно) — 75 рублей.
Телефоны для справок: (0642) 33-68-95, 095 494 98 70.
Адрес: Луганск, кв. Ольховский, 16а.
Каток «Пингвин»
10.00-20.30 — сеансы катания по 45 минут
Стоимость: в выходные дни безлимит — 250 рублей взрослый, 150 — детский, зрительский — 25 рублей.
Телефоны для справок: 066 223 77 78, 072 129 35 33.
Адрес: Луганск, ул. Херсонская, 57а.
Веревочный парк «Дитя джунглей»
11.00-19.00 — прохождение маршрутов для детей от четырех до 12 лет
Телефон для справок: 050 758 35 26, 072 125 25 33, 072 127 00 33.
Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».
Боулинг-центр B.Strike
11.00-21.00 — сеансы игры
Стоимость: аренда дорожки от 300 до 450 руб.
Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».
Боулинг-клуб «Гагарин»
12.00-22.00 — сеансы игры
Стоимость: аренда дорожки от 300 до 400 руб.
Адрес: Луганск, кв. Дружбы, 19, торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Космос».
Роллердром «Байконур»
11.00-20.00 — сеансы катания
Информация по телефону: 099 796 16 22.
Адрес: Луганск, кв. Дружбы, 19, торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Космос».
Выставки и ярмарки
09.00-17.00 — выставка-ярмарка «Авторский креатив»
Дополнительная информация по телефону: 050 242 39 91.
Адрес: Луганск, ул. Советская, 54, торговый центр (ТЦ) «Центральный».
Культурно-массовые мероприятия
11.00 — экскурсия в научно-познавательном музее «Очевидное-невероятное»
Вход: 120 рублей.
12.00 — мастер-класс для детей по изготовлению открытки «Объемная звезда»
Стоимость участия: 50 рублей.
Информация и запись по телефонам: 072 149 76 86, 050 020 63 64.
Адрес: Луганск, ул. Королева, 78, детский развлекательный центр (ДРЦ) «Дино-Парк».
Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах
17.00 — вечер памяти Егора Летова в кафе «Таверна»
Вход: 100 рублей.
Адрес: Луганск, кв. Заречный, 4а.
17.00 — вечер живой музыки в пабе «Бочка»
Информация и бронь столов по телефонам: 099 140 01 59, 072 100 01 59.
Адрес: Луганск, ул. Советская, 63.
18.00 — вечеринка «Мужской weekend» в пабе Paluba
Информация и запись по телефону: 066 006 30 93.
Адрес: Луганск, кв. Солнечный, 2.
18.00 — танцевальная вечеринка в кафе «Терраса»
Информация и бронь столов по телефонам: 099 755 04 02, 072 157 03 86.
Адрес: Луганск, ул. Королева, 78а.
18.00 — развлекательная шоу-программа в кафе «Печка»
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 066 696 66 46, 072 103 33 33, 095 804 07 77.
Адрес: Луганск, ул. Королева, 33.
18.00 — MAN'S DAY в гриль-баре Juzic
Информация и заказ столов по телефонам: 099 357 99 92, 072 155 99 99.
Адрес: Луганск, ул. Советская, 60д.
18.30 — MILITARY PARTY в ресторане БирХофф
Информация и бронь столов по телефонам: 095 339 20 30, 072 115 11 15.
Адрес: Луганск, ул. Титова, 11.
19.00 — танцевальная вечеринка в evet hall ПАНОРАМА
Информация и бронирование столов по телефонам: 095 920 58 88, 072 220 58 88.
Адрес: Луганск, ул. Советская, 66а.
Караоке-вечер в кафе кавказской кухни «У Ашота»
Информация, бронирование столов по телефонам: 095 290 11 11, 050 477 55 77.
Адрес: Луганск, ул. Победоносная, 2д.
Дискотека в ресторане «Галена»
Информация и заказ столов по телефонам: 095 406 40 33, 050 206 42 80, 072 127 03 54, 072 159 32 11.
Адрес: Луганск, ул. Тараса Шевченко, 30.
Вечер живой музыки в кафе «Каспий»
Информация и бронь столов по телефонам: 050 057 59 24, 072 122 77 79.
Адрес: Луганск, ул. Фрунзе, 122. Культура - Сегодня, 08:23 127
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