Обесточивание украинской ЗФС-2 привело к сокращению подачи воды в 11 городов ЛНР – МЧС

Обесточивание расположенной на территории Украины насосной станции Западной фильтровальной станции второго подъема (ЗФС-2) привело к сокращению подачи воды в 11 городов Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В связи с обесточиванием насосной станции ЗФС второго подъема, расположенной на территории Украины, с 14.00 21 февраля сокращена подача воды потребителям в городах Первомайск – на 100%, Артемовск, Зоринск – на 60%, Славяносербск – на 50%, Стаханов, Кировск, Брянка – на 40%, Алчевск, Перевальск – на 30%, Антрацит, Красный Луч – на 20%", – говорится в сообщении.

Украинская сторона поставляет воду в Республику с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, – с ЗФС в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит испытывает ряд жилых массивов Луганска, в первую очередь – верхняя часть Каменнобродского района.

По данным ГУП ЛНР "Лугансквода", Республика самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%. Так, до 12 мая 2014 года в города и населенные пункты, находящиеся на территории ЛНР, с территории Украины подавалось 258 тыс. кубометров воды в сутки, а на территории Республики добывалось 132 тыс. кубометров. В настоящее время из собственных источников водоснабжения Республика добывает в среднем 280 тыс. кубометров воды в сутки, а объем поставок с подконтрольных Киеву территорий составляет около 50 тыс. кубометров. В довоенный период объем подаваемой воды потребителям составлял 400 тыс. кубометров в сутки.

22 февраля — Луганск