Как и когда в Северодонецке будут отмечать Масленицу
1 марта в Северодонецке на площади Победы запланированы мероприятия, связанные с празднованием Масленицы.
Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.
В горсовете также напоминают, что в связи с праздником 1 марта с 09.00 до 17.30 на некоторых участках будет перекрыто движение.
01.03.2020 г. с 09.00 до 17.30 будет перекрыто движение автотранспорта на участке проспекта Центральный, между проспектом Гвардейский и улицей Маяковского, согласно схеме.
«Движение маршрутных такси маршрута №101, будет осуществляться по измененной схеме», — сказано в сообщении.
Новости Региона - Сегодня, 10:05 110
Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.
В горсовете также напоминают, что в связи с праздником 1 марта с 09.00 до 17.30 на некоторых участках будет перекрыто движение.
01.03.2020 г. с 09.00 до 17.30 будет перекрыто движение автотранспорта на участке проспекта Центральный, между проспектом Гвардейский и улицей Маяковского, согласно схеме.
«Движение маршрутных такси маршрута №101, будет осуществляться по измененной схеме», — сказано в сообщении.
Новости Региона - Сегодня, 10:05 110
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