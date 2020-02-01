Что делать, если у вас проблемы с пересечением КПВВ. Памятка



Юристы «Право на защиту» рассказали об ограничениях, которые могут стать препятствием при пересечении КПВВ на временно оккупированную территорию, где проверять наличие запрета, и как действовать в случае отказа при пересечении КПВВ.



Ссылка на открытые государственные реестры :

????Состояние рассмотрения дел (поиск судебных решений по имени лица): bit.ly/39YgMIp

????Единый реестр должников: bit.ly/37PlOVY

????Реестр налоговых долгов: bit.ly/32dk3Rn

????Реестр лиц, находящихся в розыске: bit.ly/2uj7yar

????Удобный инструмент для одновременной проверки в нескольких реестрах: OpenDataBot bit.ly/39VLt0S

????Пример обращения (запрос) в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ: bit.ly/2HKyHWG

Новости Региона - Сегодня, 09:39 151 Бывают случаи, когда граждан не пропускают через КПВВ на востоке страны на неподконтрольную территорию.Юристы «Право на защиту» рассказали об ограничениях, которые могут стать препятствием при пересечении КПВВ на временно оккупированную территорию, где проверять наличие запрета, и как действовать в случае отказа при пересечении КПВВ.????Состояние рассмотрения дел (поиск судебных решений по имени лица): bit.ly/39YgMIp????Единый реестр должников: bit.ly/37PlOVY????Реестр налоговых долгов: bit.ly/32dk3Rn????Реестр лиц, находящихся в розыске: bit.ly/2uj7yar????Удобный инструмент для одновременной проверки в нескольких реестрах: OpenDataBot bit.ly/39VLt0S????Пример обращения (запрос) в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ: bit.ly/2HKyHWGНовости Региона - Сегодня, 09:39 151

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