Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.02.2020
За прошедшие сутки через КПВВ проследовало более 43 тысячи человек и почти 5 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 10080 человек и 1166 транспортных средств;
«Марьинка» — 9165 человек и 1418 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8625 человек и 1535 транспортных средств;
«Гнутово» — 4030 человек и 805 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11270 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/60; «Марьинка» — 0/130; «Новотроицкое» — 30/60; «Гнутово» — 40/20.
Вчера в КПВВ «Майорское» на въезд с неподконтрольной территории, пограничным нарядом Краматорского отряда выявлено несоответствие номера кузова автомобиля «ГАЗ» 2006 года выпуска с данными, указанными в регистрационных документах. По факту составлен протокол по Ст.121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах). Материалы дела и автомобиль, за рулем которого был наш соотечественник, переданы сотрудникам Нацполиции.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:39 62
«Майорское» — 10080 человек и 1166 транспортных средств;
«Марьинка» — 9165 человек и 1418 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8625 человек и 1535 транспортных средств;
«Гнутово» — 4030 человек и 805 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11270 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/60; «Марьинка» — 0/130; «Новотроицкое» — 30/60; «Гнутово» — 40/20.
Вчера в КПВВ «Майорское» на въезд с неподконтрольной территории, пограничным нарядом Краматорского отряда выявлено несоответствие номера кузова автомобиля «ГАЗ» 2006 года выпуска с данными, указанными в регистрационных документах. По факту составлен протокол по Ст.121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах). Материалы дела и автомобиль, за рулем которого был наш соотечественник, переданы сотрудникам Нацполиции.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:39 62
Метки: {keywords}