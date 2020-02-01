Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Кикбоксеры из Луганской области взяли золото, три серебра и бронзу на чемпионате Украины

bot Сегодня, 11:4514Новости
Кикбоксеры из Луганской области взяли золото, три серебра и бронзу на чемпионате Украины
Открытый чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди юношей и юниоров прошел в Броварах, передает Управление молодежи и спорта Луганской обладминистрации.
Луганщину на соревнованиях представляли девять спортсменов, которые получили пять медалей.
Так, чемпионкой в своей весовой категории стала Дарья Щербина. Серебряные призеры соревнований — Ярослав Солод, Руслан Юпатов и Дарья Кошелева. Бронзу завоевал Артур Грецкий. Наши чемпионы - Сегодня, 11:18 49

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: