Кикбоксеры из Луганской области взяли золото, три серебра и бронзу на чемпионате Украины



Луганщину на соревнованиях представляли девять спортсменов, которые получили пять медалей.

Так, чемпионкой в своей весовой категории стала Дарья Щербина. Серебряные призеры соревнований — Ярослав Солод, Руслан Юпатов и Дарья Кошелева. Бронзу завоевал Артур Грецкий. Наши чемпионы - Сегодня, 11:18 49 Открытый чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди юношей и юниоров прошел в Броварах, передает Управление молодежи и спорта Луганской обладминистрации.Луганщину на соревнованиях представляли девять спортсменов, которые получили пять медалей.Так, чемпионкой в своей весовой категории стала Дарья Щербина. Серебряные призеры соревнований — Ярослав Солод, Руслан Юпатов и Дарья Кошелева. Бронзу завоевал Артур Грецкий. Наши чемпионы - Сегодня, 11:18 49

Метки: {keywords}