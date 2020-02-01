В 11 крупных городах ЛНР проблемы с водоснабжением.
Обесточивание расположенной на территории Украины насосной станции Западной фильтровальной станции второго подъема (ЗФС-2) привело к сокращению подачи воды в 11 городов ЛНР.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В связи с обесточиванием насосной станции ЗФС второго подъема, расположенной на территории Украины, с 14.00 21 февраля сокращена подача воды потребителям в городах Первомайск — на 100%, Артемовск, Зоринск — на 60%, Славяносербск — на 50%, Стаханов, Кировск, Брянка — на 40%, Алчевск, Перевальск — на 30%, Антрацит, Красный Луч — на 20%", — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 11:17 65
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В связи с обесточиванием насосной станции ЗФС второго подъема, расположенной на территории Украины, с 14.00 21 февраля сокращена подача воды потребителям в городах Первомайск — на 100%, Артемовск, Зоринск — на 60%, Славяносербск — на 50%, Стаханов, Кировск, Брянка — на 40%, Алчевск, Перевальск — на 30%, Антрацит, Красный Луч — на 20%", — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 11:17 65
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