Почти 1300 горняков и их родных в 2019 году отдохнули в профилактории "Ровенькиантрацита" (ФОТО)

Почти 1300 работников структурного подразделения (СП) "Ровенькиантрацит" филиала № 2 ЗАО "Внешторгсервис" ("ВТС") и членов их семей в 2019 году оздоровились в санатории-профилактории "Шахтерские зори". Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."В 2019 году в санатории-профилактории "Шахтерские зори" оздоровились 1269 работников СП "Ровенькиантрацит", из них 385 пенсионеров и 59 детей. Администрация предприятия совместно с Ровеньковской территориальной организацией профсоюза угольщиков поддерживают стабильную работу санатория, помогая содержать лечебную базу и обеспечивая хорошие бытовые условия", – говорится в сообщении.Председатель Ровеньковской территориальной организации профсоюза угольщиков, депутат Народного Совета ЛНР Игорь Рябушкин отметил, что санаторий-профилакторий работает круглогодично и специализируется на лечении и профилактике профессиональных заболеваний работников угольной промышленности."Сотрудники учреждения проводят лечение и профилактику заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата", – уточнил он.На базе профилактория работают кабинеты ЛФК, теплолечения, лечебного массажа, физиотерапевтической лазеротерапии, индивидуальных и общих ингаляций, лечения сакскими грязями, предоставляются услуги подводного вытяжения позвоночника, подводного душа-массажа, кишечного орошения, водолечения, галотерапии. Кроме того, отдыхающие могут посетить фитобар, фитнес-зал, сауну, термобаню и бассейн.Посетители профилактория получают трехразовое питание, в которое включены различные лечебные диеты.Здравница находится в живописном лесном массиве, вдали от промышленных предприятий. На территории санатория расположен Александровский парк, где находятся семь целебных источников, комплекс "Сердце Богородицы", храм Христа Спасителя, оригинальные скульптуры, фонтаны, детская площадка."Я отдыхала в санатории уже не первый раз и очень довольна. Приветливый и профессиональный персонал, полезные лечебные процедуры, уютные и чистые номера и многое другое позволило укрепить здоровье и получить наслаждение от жизни. Хочу поблагодарить Ровеньковскую территориальную организацию профсоюза угольщиков, которая не забывает о своих пенсионерах", – отметила бывшая работница шахты имени Космонавтов, пенсионерка Елена Ивановна."Отдохнул в "Шахтерских зорях" впервые, прошел курс лечебных процедур. Прежде всего, плюс санатория в прекрасном расположении и в том, что здесь можно отдыхать без отрыва от производства", – рассказал работник шахты имени Фрунзе Сергей Владимирович.Ранее в ФП ЛНР сообщали, что по состоянию на конец июля с начала 2019 года в санатории-профилактории "Шахтерские зори" оздоровились около 650 работников СП "Ровенькиантрацит" и членов их семей.22 февраля — Луганск