Почти 1300 горняков и их родных в 2019 году отдохнули в профилактории "Ровенькиантрацита" (ФОТО)
Почти 1300 работников структурного подразделения (СП) "Ровенькиантрацит" филиала № 2 ЗАО "Внешторгсервис" ("ВТС") и членов их семей в 2019 году оздоровились в санатории-профилактории "Шахтерские зори". Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР.
"В 2019 году в санатории-профилактории "Шахтерские зори" оздоровились 1269 работников СП "Ровенькиантрацит", из них 385 пенсионеров и 59 детей. Администрация предприятия совместно с Ровеньковской территориальной организацией профсоюза угольщиков поддерживают стабильную работу санатория, помогая содержать лечебную базу и обеспечивая хорошие бытовые условия", – говорится в сообщении.
Председатель Ровеньковской территориальной организации профсоюза угольщиков, депутат Народного Совета ЛНР Игорь Рябушкин отметил, что санаторий-профилакторий работает круглогодично и специализируется на лечении и профилактике профессиональных заболеваний работников угольной промышленности.
"Сотрудники учреждения проводят лечение и профилактику заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата", – уточнил он.
На базе профилактория работают кабинеты ЛФК, теплолечения, лечебного массажа, физиотерапевтической лазеротерапии, индивидуальных и общих ингаляций, лечения сакскими грязями, предоставляются услуги подводного вытяжения позвоночника, подводного душа-массажа, кишечного орошения, водолечения, галотерапии. Кроме того, отдыхающие могут посетить фитобар, фитнес-зал, сауну, термобаню и бассейн.
Посетители профилактория получают трехразовое питание, в которое включены различные лечебные диеты.
Здравница находится в живописном лесном массиве, вдали от промышленных предприятий. На территории санатория расположен Александровский парк, где находятся семь целебных источников, комплекс "Сердце Богородицы", храм Христа Спасителя, оригинальные скульптуры, фонтаны, детская площадка.
"Я отдыхала в санатории уже не первый раз и очень довольна. Приветливый и профессиональный персонал, полезные лечебные процедуры, уютные и чистые номера и многое другое позволило укрепить здоровье и получить наслаждение от жизни. Хочу поблагодарить Ровеньковскую территориальную организацию профсоюза угольщиков, которая не забывает о своих пенсионерах", – отметила бывшая работница шахты имени Космонавтов, пенсионерка Елена Ивановна.
"Отдохнул в "Шахтерских зорях" впервые, прошел курс лечебных процедур. Прежде всего, плюс санатория в прекрасном расположении и в том, что здесь можно отдыхать без отрыва от производства", – рассказал работник шахты имени Фрунзе Сергей Владимирович.
Ранее в ФП ЛНР сообщали, что по состоянию на конец июля с начала 2019 года в санатории-профилактории "Шахтерские зори" оздоровились около 650 работников СП "Ровенькиантрацит" и членов их семей.
22 февраля — Луганск
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