Жители поврежденных обстрелами ВСУ домов в Золотом-5 подали в ЕСПЧ иски против Украины

Жители прифронтового Золотого-5, расположенного вблизи линии соприкосновения и входящего в состав первомайской горадминистрации, дома которых получили повреждения от обстрелов ВСУ, подали против Украины иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ЛИЦ сообщила руководитель луганской группы в общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, Валентина Илясова.

"Состоялось очередное выездное заседание луганской группы комиссии, на котором были рассмотрены обращения жителей улиц Артема и Челюскина Золотого-5. Речь идет о четырех семьях, дома которых практически полностью разрушены в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины", - рассказала она.

Илясова отметила, что указанные улицы находятся в непосредственной близости к позициям украинских военных и подвергаются регулярным обстрелам. На данный момент все расположенные там дома получили повреждения или разрушены полностью.

"Общий ущерб, по оценке специалистов, составляет 60,6 миллиона рублей. Именно на эту сумму и будут поданы иски в Европейский суд по правам человека с требованием к Украине возместить причиненный ею ущерб мирным гражданам Республики", - подчеркнула руководитель луганской группы.

Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР сообщали, что сотрудники ведомства помогли жителям ЛНР подготовить более 500 жалоб в ЕСПЧ.

Напомним, что ранее иски в ЕСПЧ подали жители улиц Луганская и Артема прифронтового поселка Голубовское, а также жители улицы Харьковская и квартала 60 лет СССР Первомайска, дома которых были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году.

Благодаря юридической помощи, которую на постоянной основе оказывают пострадавшим от агрессии жителям Донбасса сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР, по состоянию на июль 2018 года пострадавшие подали в Европейский суд по правам человека более 300 жалоб. По состоянию на февраль 2019 года Генпрокуратура ЛНР признала потерпевшими от действий киевских силовиков в Донбассе более трех тыс. жителей Республики.

Общественная организация "Мемориал" по состоянию на начало ноября 2019 года помогла направить иски в ЕСПЧ и Международный уголовный суд (МУС) более 900 пострадавшим от действий Киева жителям ЛНР.

В ноябре 2019 года жители ЛНР и ДНР создали общественную комиссию по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 февраля — Луганск