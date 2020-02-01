Ветераны АТО заявили, что с понедельника возобновят «блокаду торговли с оккупантами»



Такое заявление было сделано в пятницу во время пикетирования «шахтерами» Верховной Рады Украины в знак протеста против задержек зарплат и завоза в Украину российского угля.

В акции принимал участие первый комбат батальона «Донбасс», один из лидеров «блокады торговли с оккупантами» 2017 года экс-депутат Семен Семенченко.

Напомним, осенью прошлого года ветераны АТО заблокировали движение 113 вагонов «Российских железных дорог», доставивших российский уголь на обогатительную фабрику в Червонограде Львовской области, которое принадлежит компании народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Натальи Королевской. Новости Региона - Сегодня, 12:15 9 «Штаб блокады торговли с оккупантами» намерен возобновить свою деятельность и с понедельника возобновить блокаду.Такое заявление было сделано в пятницу во время пикетирования «шахтерами» Верховной Рады Украины в знак протеста против задержек зарплат и завоза в Украину российского угля.В акции принимал участие первый комбат батальона «Донбасс», один из лидеров «блокады торговли с оккупантами» 2017 года экс-депутат Семен Семенченко.Напомним, осенью прошлого года ветераны АТО заблокировали движение 113 вагонов «Российских железных дорог», доставивших российский уголь на обогатительную фабрику в Червонограде Львовской области, которое принадлежит компании народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Натальи Королевской. Новости Региона - Сегодня, 12:15 9

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