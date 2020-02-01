Дорога в один конец? Зеленский отправил бывшего мэра Луганска в Санжары



Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны в субботу

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области. Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», — говорится в сообщении.

Как пишет анонимный телеграм-канал «Темный Рыцарь«, ссылаясь на источник в Офисе Президента Украины, готовятся «кадровые выводы» по итогам возвращения граждан Украины из китайского Уханя. Среди первых «жертв» коронавируса называют Министра здравоохранения Зоряну Скалецкую (которая уже на обсервации в Санжарах), главу СБУ Ивана Баканова, Секретаря СНБО Алексея Данилова. «Рыцарь» отмечает, что с Бакановым ОП расставаться пока не готов и поэтому Иван займет место Алексея и станет Секретарем СНБО. Про дальнейшую судьбу Данилова телеграм-канал больше ничего не сообщает. Новости Украины - Сегодня, 11:46 66 Секретарь СНБО Алексей Данилов по поручению президента вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, где 20 февраля произошли столкновения из-за размещения там для обсервации украинцев, прибывших из Китая.Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны в субботу«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области. Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», — говорится в сообщении.Как пишет анонимный телеграм-канал «Темный Рыцарь«, ссылаясь на источник в Офисе Президента Украины, готовятся «кадровые выводы» по итогам возвращения граждан Украины из китайского Уханя. Среди первых «жертв» коронавируса называют Министра здравоохранения Зоряну Скалецкую (которая уже на обсервации в Санжарах), главу СБУ Ивана Баканова, Секретаря СНБО Алексея Данилова. «Рыцарь» отмечает, что с Бакановым ОП расставаться пока не готов и поэтому Иван займет место Алексея и станет Секретарем СНБО. Про дальнейшую судьбу Данилова телеграм-канал больше ничего не сообщает. Новости Украины - Сегодня, 11:46 66

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