Как живут 55 тысяч переселенцев в Запорожье



На сегодня в Запорожской области зарегистрировано 55600 внутренне перемещенных лиц, — сообщила Лилия Ерохова, заместительница начальника управления адресного предоставления льгот и субсидий в Запорожской государственной администрации.

Среди позитивных изменений участники отметили, что благодаря усилиям общественных организаций удалось добиться внесения изменений в Избирательный Кодекс. Теперь переселенцы получат право участвовать в голосовании на выборах на территории, где живут. Человек, который получит справку о регистрации в качестве внутренне перемещенного лица — получит право проголосовать, объяснила Анастасия Перепелица, советник по социальной сплоченности Программы «Радник”. Такие нововведения подтолкнули местные власти на территориях уделять больше внимания к ВПО, как к избирателям. Новые правила для голосования вступает в силу 1 июля 2020 и будут работать в плюс не только для переселенцев, но и для людей, которые живут и работают не по месту регистрации.

Среди озвученных проблем, которые на сегодня не решены окончательно, — это выплаты пенсий, регистрация места жительства (взрослых и детей), восстановление паспортов для переселенцев.

Больше всего переселнцев волнует вопрос жилья. В некоторых регионах уже нашли решения: создание мест компактного поселения, реконструкция общежитий и квартир международными организациями и проектами Украинского Фонда социальных инвестиций (УФСИ). За социальное жилье платят «70/30” (70% платит государство, 30% - местный бюджет). При этом жилье не передается в собственность.

В Запорожье пока эта программа не работает, однако действует в Приморской и Бердянской ОТГ. Еще две программы действуют не только для ВПО, но и для участников АТО/ООС: Государственные программы «Доступное жилье” (50% государство, 50% владелец, жилье в новостройках) и ипотечное кредитование (под 3% годовых для покупки жилья не «старше «25 лет для лиц не пенсионного возраста. В 2019 году по этой программе в Запорожье приобрели жилье 4 семьи-переселенцы и один участник АТО. Подробно о них рассказала Мария Качур, заместитель директора Запорожского региональное управление Фонда «Держмолодьжитло”.

По словам Галины Эль Хатри, представительницы УФСИ, Фонд при поддержке правительства Германии реализует программы по реконструкции жилья для ВПО в Мелитополе (3 общежития), Токмаке (18 квартир) и Камыш-Зорянском ОТГ. Причем в последней, кроме 4 квартир, еще и сделали утепление школы. Планы работ по по проекту составлены до 2022 года.

По словам Мирославы Сущенко, руководительницы Запорожского регионального офиса БФ «Право на захист”, сегодня прилагаются усилия в направлении поиска возможных вариантов жилья для переселенцев на территориях объединенных территориальных общин (ОТГ). Для этого совместно с общинами инвентаризуют объекты недвижимости, чтобы в дальнейшем нанести свободные помещения на Google карту для свободного доступа, и параллельно занимаются поиском инвесторов для реконстуркции помещений.

Новости Украины - Сегодня, 11:38 110 Вчера, 21.02.2020 в Запорожье состоялась пресс конференции на тему: «Внутренне перемещенные лица: достижения и вызовы 2020 «. Участники обсудили как и какие проблемы переселенцев с Донбасса (временно перемещенные лица) решаются в Запорожской области.На сегодня в Запорожской области зарегистрировано 55600 внутренне перемещенных лиц, — сообщила Лилия Ерохова, заместительница начальника управления адресного предоставления льгот и субсидий в Запорожской государственной администрации.Среди позитивных изменений участники отметили, что благодаря усилиям общественных организаций удалось добиться внесения изменений в Избирательный Кодекс. Теперь переселенцы получат право участвовать в голосовании на выборах на территории, где живут. Человек, который получит справку о регистрации в качестве внутренне перемещенного лица — получит право проголосовать, объяснила Анастасия Перепелица, советник по социальной сплоченности Программы «Радник”. Такие нововведения подтолкнули местные власти на территориях уделять больше внимания к ВПО, как к избирателям. Новые правила для голосования вступает в силу 1 июля 2020 и будут работать в плюс не только для переселенцев, но и для людей, которые живут и работают не по месту регистрации.Среди озвученных проблем, которые на сегодня не решены окончательно, — это выплаты пенсий, регистрация места жительства (взрослых и детей), восстановление паспортов для переселенцев.Больше всего переселнцев волнует вопрос жилья. В некоторых регионах уже нашли решения: создание мест компактного поселения, реконструкция общежитий и квартир международными организациями и проектами Украинского Фонда социальных инвестиций (УФСИ). За социальное жилье платят «70/30” (70% платит государство, 30% - местный бюджет). При этом жилье не передается в собственность.В Запорожье пока эта программа не работает, однако действует в Приморской и Бердянской ОТГ. Еще две программы действуют не только для ВПО, но и для участников АТО/ООС: Государственные программы «Доступное жилье” (50% государство, 50% владелец, жилье в новостройках) и ипотечное кредитование (под 3% годовых для покупки жилья не «старше «25 лет для лиц не пенсионного возраста. В 2019 году по этой программе в Запорожье приобрели жилье 4 семьи-переселенцы и один участник АТО. Подробно о них рассказала Мария Качур, заместитель директора Запорожского региональное управление Фонда «Держмолодьжитло”.По словам Галины Эль Хатри, представительницы УФСИ, Фонд при поддержке правительства Германии реализует программы по реконструкции жилья для ВПО в Мелитополе (3 общежития), Токмаке (18 квартир) и Камыш-Зорянском ОТГ. Причем в последней, кроме 4 квартир, еще и сделали утепление школы. Планы работ по по проекту составлены до 2022 года.По словам Мирославы Сущенко, руководительницы Запорожского регионального офиса БФ «Право на захист”, сегодня прилагаются усилия в направлении поиска возможных вариантов жилья для переселенцев на территориях объединенных территориальных общин (ОТГ). Для этого совместно с общинами инвентаризуют объекты недвижимости, чтобы в дальнейшем нанести свободные помещения на Google карту для свободного доступа, и параллельно занимаются поиском инвесторов для реконстуркции помещений.Новости Украины - Сегодня, 11:38 110

Метки: {keywords}