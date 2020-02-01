В Луганске для школьников придумали «новую» игру «Ворошиловский стрелок».
В Луганске анонсировали проведение военно-спортивных игр по стрельбе «Ворошиловский стрелок».
Об этом пишет ЛИЦ.
В прошлом году в Луганске была возрождена военно-спортивная игра для школьников «Зарница».
Теперь, «с целью популяризации истории, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи» будет введена военн-спортивная игра «Ворошиловский стрелок».
Как пишет ЛИЦ, новая игра позволит учащимся не только ознакомиться с историей родного края, но и овладеть навыками стрельбы.
Комментарий журналисты: Министерству образования ЛНР, которое организовывает эту игру, интересно, наверное, было бы узнать, что в РФ уже несколько лет проходит чемпионат «Ворошиловских стрелков». Только это не военная, а интеллектуальная игра. И детям она была бы полезнее, да и поездить на соревнования по городам России для них было бы интереснее. Победы луганских школьников в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок» добавили бы положительного имиджа региону.
Культура - Сегодня, 12:46 48
Об этом пишет ЛИЦ.
В прошлом году в Луганске была возрождена военно-спортивная игра для школьников «Зарница».
Теперь, «с целью популяризации истории, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи» будет введена военн-спортивная игра «Ворошиловский стрелок».
Как пишет ЛИЦ, новая игра позволит учащимся не только ознакомиться с историей родного края, но и овладеть навыками стрельбы.
Комментарий журналисты: Министерству образования ЛНР, которое организовывает эту игру, интересно, наверное, было бы узнать, что в РФ уже несколько лет проходит чемпионат «Ворошиловских стрелков». Только это не военная, а интеллектуальная игра. И детям она была бы полезнее, да и поездить на соревнования по городам России для них было бы интереснее. Победы луганских школьников в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок» добавили бы положительного имиджа региону.
Культура - Сегодня, 12:46 48
Метки: {keywords}