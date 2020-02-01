Пожар в Антрацитовском доме-интернате для людей пожилого возраста и инвалидов. Есть погибший



Об этом сообщает МЧС.

«Вчера, 21 февраля, в районе 18.02 — 18.50, возник пожар в селе Колпаково, Антрацитовского района, по адресу улица Лесная,1. В результате неосторожного обращения с огнем установленного лица, пожаром уничтожены домашние вещи на площади 15 кв. м, деревяная дверь на площади 2 кв. м, повреждено пластиковое окно на площади 2 кв. м. Пожар произошел в помещении государственного учреждения «Антрацитовский дом-интернат для людей пожилого возраста и инвалидов», — говорится в сообщении.

Было эвакуировано 22 человека.

На месте пожара обнаружен труп мужчины 1977 г. р.

На архивном фото вверху: Здание Антрацитовского дома-интерната для людей пожилого возраста и инвалидов

Новости

ВЧЕРА, 18:15

ОФИЦИАЛЬНО

Заявление министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего



В интервью радиостанции «Голос Америки» министр иностранных дел Украины господин Пристайко в очередной раз рассказывал о невозможности реализовать некоторые положения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в связи с чем заявил о намерении пересмотреть их, исключить неудобные для Украины обязательства.

Странно для дипломата, и тем более для министра иностранных дел, рассуждать на тему отказа от выполнения международных обязательств. А Комплекс мер — не просто документ, подписанный сторонами конфликта при содействии посредников — ОБСЕ и Российской Федерации. Это продукт беспрецедентного по длительности обсуждения глав четырёх стран, «нормандской четверки», которая поддержала Комплекс мер и приняла на себя задачи по наблюдению за исполнением Минских соглашений. Это приложение к Резолюции Совета Безопасности ООН 2202 (2015), принятой в поддержку подписанного в Минске документа.

Публичный призыв к нарушению норм международного права, к отказу от выполнения международных обязательств Украины, прозвучавший в интервью господина Пристайко, явно свидетельствует о недоговороспособности нынешних украинских властей и несостоятельности как стороны международных отношений.

Комплекс мер, подписанный в Минске 12 февраля 2015 года, позволил прекратить активную фазу вооруженного конфликта, перевести конфликт в плоскость политических механизмов разрешения. Попытка Украины отказаться от исполнения Комплекса мер неизбежно приведёт к ремиссии. А систематические заявления украинских политиков о «самой сильной армии» наводят на мысль, что они осознанно стремятся к эскалации конфликта.

В сложившихся обстоятельствах европейские гаранты Минских соглашений должны обратить пристальное внимание на деструктивные тенденции в украинской власти и принять меры к отказу Украины от манипуляций и возврату к добросовестному исполнению принятых на себя обязательств.

В противном случае у Донбасса станется только два варианта: вынужденный возврат к отражению новой агрессии Киева или максимальная интеграция с Российской Федерацией.

Тезисом о том, что «Минские договоренности исчерпали себя» Пристайко отсекает для Украины возможность возобновления конструктивного взаимодействия с Донбассом. И если молчаливое согласие европейских гарантов позволит Киеву со страниц СМИ перенести свой отказ от конструктива на стол Минских переговоров, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Министр иностранных дел ЛНР,

уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах

Владислав Дейнего

Происшествия - Сегодня, 12:26 141 В доме-интернате для людей пожилого возраста и инвалидов произошел пожар.Об этом сообщает МЧС.«Вчера, 21 февраля, в районе 18.02 — 18.50, возник пожар в селе Колпаково, Антрацитовского района, по адресу улица Лесная,1. В результате неосторожного обращения с огнем установленного лица, пожаром уничтожены домашние вещи на площади 15 кв. м, деревяная дверь на площади 2 кв. м, повреждено пластиковое окно на площади 2 кв. м. Пожар произошел в помещении государственного учреждения «Антрацитовский дом-интернат для людей пожилого возраста и инвалидов», — говорится в сообщении.Было эвакуировано 22 человека.На месте пожара обнаружен труп мужчины 1977 г. р.На архивном фото вверху: Здание Антрацитовского дома-интерната для людей пожилого возраста и инвалидовНовостиВЧЕРА, 18:15ОФИЦИАЛЬНОЗаявление министра иностранных дел ЛНР Владислава ДейнегоВ интервью радиостанции «Голос Америки» министр иностранных дел Украины господин Пристайко в очередной раз рассказывал о невозможности реализовать некоторые положения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в связи с чем заявил о намерении пересмотреть их, исключить неудобные для Украины обязательства.Странно для дипломата, и тем более для министра иностранных дел, рассуждать на тему отказа от выполнения международных обязательств. А Комплекс мер — не просто документ, подписанный сторонами конфликта при содействии посредников — ОБСЕ и Российской Федерации. Это продукт беспрецедентного по длительности обсуждения глав четырёх стран, «нормандской четверки», которая поддержала Комплекс мер и приняла на себя задачи по наблюдению за исполнением Минских соглашений. Это приложение к Резолюции Совета Безопасности ООН 2202 (2015), принятой в поддержку подписанного в Минске документа.Публичный призыв к нарушению норм международного права, к отказу от выполнения международных обязательств Украины, прозвучавший в интервью господина Пристайко, явно свидетельствует о недоговороспособности нынешних украинских властей и несостоятельности как стороны международных отношений.Комплекс мер, подписанный в Минске 12 февраля 2015 года, позволил прекратить активную фазу вооруженного конфликта, перевести конфликт в плоскость политических механизмов разрешения. Попытка Украины отказаться от исполнения Комплекса мер неизбежно приведёт к ремиссии. А систематические заявления украинских политиков о «самой сильной армии» наводят на мысль, что они осознанно стремятся к эскалации конфликта.В сложившихся обстоятельствах европейские гаранты Минских соглашений должны обратить пристальное внимание на деструктивные тенденции в украинской власти и принять меры к отказу Украины от манипуляций и возврату к добросовестному исполнению принятых на себя обязательств.В противном случае у Донбасса станется только два варианта: вынужденный возврат к отражению новой агрессии Киева или максимальная интеграция с Российской Федерацией.Тезисом о том, что «Минские договоренности исчерпали себя» Пристайко отсекает для Украины возможность возобновления конструктивного взаимодействия с Донбассом. И если молчаливое согласие европейских гарантов позволит Киеву со страниц СМИ перенести свой отказ от конструктива на стол Минских переговоров, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.Министр иностранных дел ЛНР,уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорахВладислав ДейнегоПроисшествия - Сегодня, 12:26 141

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