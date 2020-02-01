Минобороны из-за нехватки бойцов в ВСУ создает центры комплектования – Народная милиция

Министерство обороны Украины из-за нехватки военнослужащих в ВСУ проводит мероприятия по переформированию военных комиссариатов в "Луганской области" в территориальные центры комплектования, деятельность которых будет регламентироваться по стандартам НАТО. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки, снижение укомплектованности в соединениях вооруженных формирований Украины связано с нежеланием военнослужащих служить по стандартам НАТО. Со слов самих военнослужащих, переход на иностранные стандарты подразумевает уменьшение денежного довольствия военнослужащих, а также снижение воинских званий", – отметил он.

"Исходя из имеющихся проблем укомплектованности соединений, военное командование Министерства обороны проводит мероприятия по переформированию военных комиссариатов в "Луганской области" в территориальные центры комплектования, деятельность которых будет регламентирована в соответствии со стандартами западных партнеров", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "территориальное размещение центров комплектования выбрано не случайно".

"Преступное командование рассчитывает на низкий уровень социальной обеспеченности граждан, проживающих на временно подконтрольных Украине территориях, что, по их мнению, будет способствовать увеличению количества кандидатов в ряды вооруженных формирований", – пояснил он.

"Открытие первого центра комплектования спланировано во втором квартале 2020 года", – сообщил Филипоненко.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 февраля — Луганск