Укомплектованность готовящейся к ротации бригады ВСУ не превышает 60% – Народная милиция

Укомплектованность готовящейся к прибытию в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") бригады ВСУ не превышает 60%. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"От наших источников достоверно известно, что сменить 72-ю бригаду ВСУ предстоит 30-й бригаде, убытие которой в зону "ООС" было спланировано на середину апреля. По имеющейся информации, генеральным штабом уже подготовлены и направлены командующему ОК (оперативного командования) "Север" указания на отправку до 10 марта данной бригады в зону "ООС", что на месяц раньше от запланированного срока", – отметил он.

"Согласно предварительному докладу командира 30-й бригады (полковника Ивана) Гараза командующему (генерал-майору Валерию) Залужному, укомплектованность подразделений составляет не более 60 процентов, что не позволяет выполнять задачи на юго-востоке страны", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "командующим ОК "Восток" поставлена задача отозвать весь личный состав 30-й бригады из очередных отпусков, а также выписать находящихся на лечении с респираторными заболеваниями военнослужащих".

"Также в оперативно-тактическую группировку (ОТГ) "Север" поступили указания, согласно которым к 25 февраля необходимо произвести отбор кандидатов из 72-й бригады, желающих остаться в зоне карательной операции в составе 30-й бригады", – отметил он.

Ранее сегодня Филипоненко сообщал, что Министерство обороны Украины досрочно выведет из зоны проведения так называемой "ООС" одну из бригад из-за недостатков, выявленных комиссией генерального штаба ВСУ во время проверки.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 февраля — Луганск