Украина полностью прекратила поставку воды в Республику с ЗФС – "Лугансквода"

Украина полностью прекратила поставку воды в Республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате чего без водоснабжения остался Первомайск, а также сокращена подача воды в 10 городов Республики. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) "Лугансквода".

"21 февраля с 14.00 Украина полностью прекратила поставку воды с Западной фильтровальной насосной станции", - говорится в сообщении.

"С 21 февраля из-за прекращения поставок воды по магистральному водоводу диаметром 1200 мм "ЗФС-3 — ЗФС-4" произошло сокращение плановых объемов подачи воды по городам Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск и Славяносербск. Водоснабжение города Первомайск временно прекращено полностью", - уточнили в ГУП.

"Для восстановления водоснабжения вышеуказанных населенных пунктов специалистами "Луганскводы" ведутся работы по изменению проектной схемы подачи воды по магистральным водоводам в реверсном направлении из собственных источников. В случае необходимости будет организован подвоз воды автоцистернами", - заверили на предприятии.

В "Луганскводе" призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что обесточивание расположенной на территории Украины насосной станции Западной фильтровальной станции второго подъема (ЗФС-2) привело к сокращению подачи воды в 11 городов Республики.

Украинская сторона поставляет воду в Республику с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, – с ЗФС в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит испытывает ряд жилых массивов Луганска, в первую очередь – верхняя часть Каменнобродского района.

По данным ГУП ЛНР "Лугансквода", Республика самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%. Так, до 12 мая 2014 года в города и населенные пункты, находящиеся на территории ЛНР, с территории Украины подавалось 258 тыс. кубометров воды в сутки, а на территории Республики добывалось 132 тыс. кубометров. В настоящее время из собственных источников водоснабжения Республика добывает в среднем 280 тыс. кубометров воды в сутки, а объем поставок с подконтрольных Киеву территорий составляет около 50 тыс. кубометров. В довоенный период объем подаваемой воды потребителям составлял 400 тыс. кубометров в сутки.

22 февраля — Луганск