Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма для жителей прифронтового Первомайска (ФОТО)

Sergey Сегодня, 15:1519Новости
ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма для жителей прифронтового Первомайска (ФОТО)






Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провели бесплатный показ фильма "Движение вверх" для жителей прифронтового Первомайска. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
Кинопоказ прошел в городском центре культуры и досуга "Заря".
Заместитель главы администрации Первомайска, руководитель исполнительного комитета местного территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Сергей Колягин поздравил присутствующих в зале мужчин с наступающим Днем защитника Отечества и поблагодарил организаторов проекта за возможность бесплатно смотреть фильмы на широком экране в хорошем качестве.
"Сегодня наши друзья из проекта "Мир кино" представляют вашему вниманию художественный фильм "Движение вверх", основанный на реальных событиях, в котором рассказывается о триумфальной победе советских баскетболистов на Мюнхенской олимпиаде 1972 года. Желаю всем приятного просмотра, положительных эмоций и хорошего настроения", – отметил он.
В пресс-службе "Мира Луганщине" напомнили, что следующий кинопоказ в Первомайске запланирован на 21 марта.
Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках, Кировске, прифронтовом поселке Фрунзе Славяносербского района, Стаханове и Антраците.
22 февраля — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: