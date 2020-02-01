ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма для жителей прифронтового Первомайска (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провели бесплатный показ фильма "Движение вверх" для жителей прифронтового Первомайска. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Кинопоказ прошел в городском центре культуры и досуга "Заря".Заместитель главы администрации Первомайска, руководитель исполнительного комитета местного территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Сергей Колягин поздравил присутствующих в зале мужчин с наступающим Днем защитника Отечества и поблагодарил организаторов проекта за возможность бесплатно смотреть фильмы на широком экране в хорошем качестве."Сегодня наши друзья из проекта "Мир кино" представляют вашему вниманию художественный фильм "Движение вверх", основанный на реальных событиях, в котором рассказывается о триумфальной победе советских баскетболистов на Мюнхенской олимпиаде 1972 года. Желаю всем приятного просмотра, положительных эмоций и хорошего настроения", – отметил он.В пресс-службе "Мира Луганщине" напомнили, что следующий кинопоказ в Первомайске запланирован на 21 марта.Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках, Кировске, прифронтовом поселке Фрунзе Славяносербского района, Стаханове и Антраците.22 февраля — Луганск