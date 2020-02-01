Украина подменяет реализацию положений "Минска" их бесконечным обсуждением – депутат

Украинская сторона подменяет реальную реализацию положений Минских соглашений их бесконечным обсуждением. Об этом ЛИЦ заявил депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов.

Ранее в интервью радиостанции "Голос Америки" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений, так как "этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно".

"Пристайко "красноречиво" заявил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей. Хорошо, что украинская сторона отдает себе отчет в реальном положении процесса реализации Минских договоренностей, которые она, Украина, всяческими уловками и причудами старается сорвать и не выполнять – просто бежит от них. Плохо, что выводы делаются неправильные", – отметил Попов.

Депутат добавил, что "руководство Украины по командам (президента Владимира) Зеленского предпочитает бесконечные обсуждения согласованного и подписанного ими же текста вместо реальной реализации его положений".

"Судя по всему, им это очень удобно – как всегда, голословные обвинения в невыполнении Республиками соглашений и бесконечные попытки привлечь внимание мировой общественности к себе, обиженным. Чего стоят только слова министра иностранных дел Украины о том, что война продолжается, и они не могут позволить, чтобы Россия, которая начала ее, легко отошла от нее", – заявил он.

"Хотелось бы напомнить украинской стороне о том, что именно власть Украины начала войну, и что с их легкой руки жители Донбасса ежедневно слышат разрывы, живут в состоянии страха и претерпевают нарушения международных норм прав и свобод человека, утвержденных ООН. Украине стоит выполнять взятые на себя обязательства, а не устраивать "балаган", полагаясь на поддержку "стран-союзников", – подчеркнул Попов.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 февраля — Луганск