Минобороны выведет из зоны "ООС" бригаду из-за выявленных недостатков – Народная милиция

Министерство обороны Украины досрочно выведет из зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") одну из бригад из-за недостатков, выявленных комиссией генерального штаба ВСУ во время проверки. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По имеющейся у нас информации, вчера начальник генерального штаба ВСУ (Руслан Хомчак) доложил министру обороны Украины (Андрею Загороднюку) о результатах работы комплексной комиссии генерального штаба в 72-й бригаде. Во время доклада Хомчак раскритиковал командование бригады, а также доложил о всех выявленных во время проверки бригады недостатках", – отметил он.

"По итогам доклада министром обороны принято решение о выводе 72-й бригады из зоны карательной операции", – сообщил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "при этом генеральному штабу поручено подготовить и направить в прокуратуру все материалы по выявленным нарушениям в 72-й бригаде для возбуждения уголовного производства в отношении отстраненного от должности командира бригады (полковника Артема) Богомолова".

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 февраля — Луганск