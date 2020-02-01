Горняки "Свердловантрацита" массово получают паспорта РФ – профсоюз

Работники структурного подразделения (СП) "Свердловантрацит" филиала № 2 ЗАО "Внешторгсервис" массово получают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом ЛИЦ заявил председатель Свердловской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) ЛНР Александр Елецкий."В нашем коллективе СП "Свердловантрацит" люди охотно сдают документы на получение российских паспортов. Те работники наших шахт, у кого уже были паспорта ЛНР, подали документы на получение гражданства Российской Федерации, а многие уже получили его. Это большое количество людей", – отметил он."Те, кто не имел паспортов гражданина Луганской Народной Республики, сейчас сдают документы для их получения, желающих много. На предприятии организованы пункты приема соответствующих документов. Кроме того, у нас определены дни, когда предприятие предоставляет автобус для подвоза работников на проведение дактилоскопии для получения паспорта ЛНР", – рассказал профсоюзный лидер.Елецкий добавил, что активисты теркома оказывают работникам предприятия помощь в оформлении документов для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке."Лично я сделал это у себя на месте. И не только я, мы сдали документы всей семьей – сын, его жена, мы с супругой. И все уже получили российские паспорта", – отметил он."Получив паспорт гражданина Российской Федерации, я ощущаю гордость от того, что стал гражданином такой большой и сильной страны. Для меня это очень многое значит. Я рожден в Советском Союзе – это была одна общая Родина для всех нас. Сейчас мы надеемся, что пройдет время, и Донбасс войдет в состав Российской Федерации как субъект большой страны", – подчеркнул профсоюзный активист.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2019 года около 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.В Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР сообщали, что сотрудники миграционной службы МВД ЛНР в 2019 году приняли более 80 тыс. пакетов документов от жителей Республики на оформление гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.Министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов отмечал, что перевозчики ЛНР, начиная с июня, по состоянию на 28 января 2020 года доставили в пункты выдачи российских паспортов более 73 тыс. жителей Республики.22 февраля — Луганск