Команда Зеленского опозорила Украину, устроив ад прибывшим из Китая землякам – активист

Команда президента Украины Владимира Зеленского опозорила свою страну на весь мир, устроив настоящий ад эвакуированным из Китая землякам. Об этом ЛИЦ заявил заместитель руководителя исполнительного комитета общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Сергей Шевченко.

Украина из-за вспышки нового типа коронавируса 20 февраля эвакуировала граждан страны и ряд иностранцев из Китая. Еще накануне прилета самолета в разных городах Украины прошли "минимайданы", участники которых требовали не пускать "уханьцев", которые могут быть заражены коронавирусом, в их регионы и больницы. Особенно отличились "гостеприимством" во Львовской и Тернопольской областях. В результате эвакуированных из Уханя людей отправили в госпиталь нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Однако протестующие встретили прибывших на родину баррикадами, криками, забросали их автобусы камнями. При этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Такого не было ни в одной стране мира, эвакуировавшей своих граждан из Китая.

"Украинские власти показали свою полную бесхребетность и бестолковость при эвакуации своих граждан из Уханя. Устроив эвакуированным настоящий ад на родине, команда Зеленского заработала себе еще баллов в антирейтинг", – отметил Шевченко.

"При этом благодаря этой группе идиотов, именующих себя властью, Украина опозорилась на весь мир. Особенно такое отношение удивило иностранцев, находящихся в одном самолете с украинцами", – добавил он.

Активист подчеркнул, что "в целом эта ситуация отлично демонстрирует аморфность и отсутствие ответственности у тех, кто пришел на смену прихвостням (экс-президента Украины Петра) Порошенко".

"От себя я выражаю искренние сочувствие всем людям, вернувшимся из Китая домой и получившим такую психологическую травму от своих же земляков", – отметил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - Covid-19.

По состоянию на утро 22 февраля 2020 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тыс. человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 21 февраля, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.

22 февраля — Луганск