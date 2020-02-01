Украинцы при слабой власти превратились в нацию, забывшую о человечности – педагог

Украинцы под руководством слабой и некомпетентной команды президента Владимира Зеленского превратились в нацию, забывшую слово "человечность". Об этом ЛИЦ заявила директор Алчевской детской музыкальной школы №2 Татьяна Максимова.

Украина из-за вспышки нового типа коронавируса 20 февраля эвакуировала граждан страны и ряд иностранцев из Китая. Еще накануне прилета самолета в разных городах Украины прошли "мини-майданы", участники которых требовали не пускать "уханьцев", которые могут быть заражены коронавирусом, в их регионы и больницы. Особенно отличились "гостеприимством" во Львовской и Тернопольской областях. В результате эвакуированных из Уханя людей отправили в госпиталь нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Однако протестующие встретили прибывших на родину баррикадами, криками, забросали их автобусы камнями. При этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Такого не было ни в одной стране мира, эвакуировавшей своих граждан из Китая.

"Эвакуация украинцев из провинции Ухань вызвала панику в обществе, которая переросла в "коронамайдан". Реакция местных жителей в Тернопольской области и некоторых других регионах Западной Украины на возможное размещение эвакуированных из Китая сограждан является весьма показательной: мы видим беснующуюся нацию, забывшую слово "человечность", – отметила Максимова.

"Происходящее на Украине – это еще одна причина разочарования в Зеленском и его команде некомпетентных руководителей, способных только на то, чтобы накалить ситуацию в стране, но не повлиять на нее. Редко какая страна в наше время удостаивается такой "рекламы", как Украина. Причем, совершенно отрицательной, которая не привлекает людей в страну, а отталкивает их даже от мысли когда-либо стать ее гражданином", – заявила она.

Педагог добавила, что "паника вокруг эпидемии никого не оправдывает".

"Напротив, поведение в атмосфере давления и массовой истерии является самым показательным тестом на человечность, который не прошли украинцы. Это и понятно. Если у власти абсолютно черствый и бездушный человек, заботящийся только о своем благополучии, то по какому принципу будет жить его народ? Каждый сам за себя", – отметила Максимова.

"Все это ни что иное, как очередной тотальный провал Зеленского и его команды, в очередной раз доказавших всему миру, что они не в состоянии справиться с проблемой и остановить деградацию собственного народа. Украинский патриотизм существует только на словах, а в реальности его просто нет, и никогда не было. Сначала эти "патриоты" отвергли жителей Донбасса, теперь – эвакуированных из Китая, а завтра – остальную неугодную им часть Украины", – подчеркнула она.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - Covid-19.

По состоянию на утро 22 февраля 2020 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тыс. человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 21 февраля, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.

22 февраля — Луганск