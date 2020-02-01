Националисты на Полтавщине показали готовность к беспорядкам по любому поводу – ученый

Украинские националисты, продемонстрировав агрессию по отношению к эвакуированным из китайского Уханя, показали готовность к беспорядкам по любому поводу. Об этом ЛИЦ заявила директор научно-учебного центра по изучению мировых интеграционных процессов и глобальных конфликтов, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, кандидат исторических наук, преподаватель Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко Оксана Дибас.

Украина из-за вспышки нового типа коронавируса 20 февраля эвакуировала граждан страны и ряд иностранцев из Китая. Еще накануне прилета самолета в разных городах Украины прошли "минимайданы", участники которых требовали не пускать "уханьцев", которые могут быть заражены коронавирусом, в их регионы и больницы. Особенно отличились "гостеприимством" во Львовской и Тернопольской областях. В результате эвакуированных из Уханя людей отправили в госпиталь нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Однако протестующие встретили прибывших на родину баррикадами, криками, забросали их автобусы камнями. При этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Такого не было ни в одной стране мира, эвакуировавшей своих граждан из Китая.

"Ситуация с эвакуацией украинцев из Уханя отлично продемонстрировала состояние сознания наших соседей. Такое агрессивное отношение и разжигание конфликта националистами против силовиков явно дает понять, что украинцы готовы устраивать беспорядки по любому поводу", - сказала Дибас.

"Это логичный исход бездействия властей во главе с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Когда власть отворачивается от людей, в государстве начинается хаос и анархия. В этой ситуации я искренне рада, что Донбасс выбрал отличный от Украины путь", - отметила директор научно-учебного центра.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - Covid-19.

По состоянию на утро 22 февраля 2020 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тыс. человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 21 февраля, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.

22 февраля — Луганск