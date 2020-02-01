Представители ЛНР в СЦКК зафиксировали повреждение дома в Березовском от обстрела ВСУ (ФОТО)

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали повреждение жилого дома в селе Березовское, которое произошло в результате обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в СЦКК.Там отметили, что "несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, вооруженные формирования Украины продолжают грубо нарушать действующий режим прекращения огня"."21 февраля 2020 года в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Орехово по территории Луганской Народной Республики с применением 120-мм минометов в поселке Березовское зафиксировано повреждение жилого дома", - говорится в сообщении.В Представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что остекление и фасад жилого дома повреждены по адресу: Березовское, ул. Камышеваха, д. 2."В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов, повреждений установлено, что обстрел населенного пункта Республики велся с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения (минометы калибра 120 мм). На месте обстрелов обнаружены фрагменты 120-мм минометной мины ОФ-843Б", - пояснили в СЦКК."Данные инциденты в очередной раз подтверждают, что заявления официальных представителей Киева о приверженности соблюдению режима прекращения огня не соответствуют действительности", - констатировали в Представительстве.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".22 февраля — Луганск