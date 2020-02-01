Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике днем 23 февраля

Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории Республики днем 23 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Днем 23 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

22 февраля — Луганск