Сильный туман ожидается в Республике утром 23 февраля
Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 23 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 23 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
22 февраля — Луганск
"Ночью и утром 23 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
22 февраля — Луганск
Метки: {keywords}