Погода в Луганске 23 февраля: мужикам всё равно какая



Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

«С 21.00 22 февраля до 21.00 23 февраля на территории ЛНР будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 — плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 1 градус, днем — 2-4 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит ноль — минус 2 градуса ночью и минус 1 — плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до нуля — 2 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 24 февраля будет облачно, местами пройдет сильный дождь, местами штормовые порывы ветра достигнут 17-22 м/с; температура воздуха ночью составит минус 2 — плюс 3 градуса, днем — 1-6 градусов выше нуля.

25 февраля — облачно с прояснениями, ночью и утром местами пройдет мокрый снег; температура воздуха ночью от нуля до 5 мороза, днем 1-6 градусов выше нуля. Погода в Луганске - 22 февраля 2020 19 Температура воздуха в Луганске 23 февраля будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем, временами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.«С 21.00 22 февраля до 21.00 23 февраля на территории ЛНР будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 — плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 1 градус, днем — 2-4 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит ноль — минус 2 градуса ночью и минус 1 — плюс 1 градус днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до нуля — 2 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, 24 февраля будет облачно, местами пройдет сильный дождь, местами штормовые порывы ветра достигнут 17-22 м/с; температура воздуха ночью составит минус 2 — плюс 3 градуса, днем — 1-6 градусов выше нуля.25 февраля — облачно с прояснениями, ночью и утром местами пройдет мокрый снег; температура воздуха ночью от нуля до 5 мороза, днем 1-6 градусов выше нуля. Погода в Луганске - 22 февраля 2020 19

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