Этнофестиваль «День родного языка» прошел в библиотеке им. Горького в Луганске. ФОТО



Заведующая отделом литературы на иностранных языках ЛРУНБ Наталья Шестакова рассказала, что мероприятие проводится с целью сохранения языковых и культурных традиций национальных меньшинств, проживающих на территории Луганщины.

«Сегодня, в канун международного Дня родного языка, который отмечается ежегодно 21 февраля, в нашей библиотеке проходит этнофестиваль, который называется «Навстречу друг другу: мультикультурная Луганщина». В мероприятии принимают участие представители самых разных национальностей, который проживают на территории Луганщины. Такие праздники позволят нам прикоснуться к разнообразной культуре друг друга и понять, что каждый народ уникальный и самобытный. И особенно в этот день мы говорим о том, что нет какого-то языка, который более значимый, чем другой, потому что именно в этот день язык каждого народа признается главным», — рассказала Шестакова.

«Мы рады вас приветствовать на ставшей уже традиционной в библиотеке имени Горького встрече — на этнофестивале. Луганщина всегда была притягательна для множества культур, народов, этносов, и ничего необычного, что именно они сформировали эту удивительно яркую палитру нашей земли. Так сложилось, что многие народы здесь оставались, ассимилировались, но при этом сохраняли свой национальный колорит, свой язык. И я искренне рада, что сегодня вы вновь готовы представлять свои культуры, свои национальные изюминки!» — отметила, открывая мероприятие, директор библиотеки Наталья Расторгуева.

«У нас проживают свыше 120 национальностей, и Луганский центр народного творчества вместе с национально-культурными обществами много лет уже занимается возрождением и сохранением самобытности их народов», — добавил директор ЛЦНТ Василий Яровой.

На фестивале выступили представители Луганского благотворительного фонда «Хесед-Нер», Армянского национально-культурного общества «Урарту», Луганского союза поляков «Полонез», национальной общественной организации «Русская община Луганщины», общины донских казаков Луганска, татаро-башкирской общины, культурно-арабского центра «Садык», центра украинской культуры, а также художественные коллективы и индивидуальные исполнители, представляющие репертуар на национальных языках. Атаман общества донских казаков Луганска Василий Черепахин рассказал о манере казачьего говора, свойственного луганскому краю.

«Такие мероприятия позволяют нам ощутить плечо наших сограждан разных национальностей, понять, что мы не одни, что мы едины, что мы единая семья. Донбасс — это наша многонациональная родина, и мы рады, что у нас люди дружат. При этом мы не забываем свою культуру, свой язык и стараемся держаться вместе, несмотря ни на что», — рассказала участница женского ансамбля татаро-башкирского общества Мариам.

«Мы сегодня говорили о важности сохранения родного языка. У нас есть армянская школа, армянский национальный танцевальный ансамбль, и сегодня они выступали, я думаю, все понравилось», — добавила представитель армянского общества Амалия Григорян.

Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля, начиная с 2000 года, с целью защиты языкового и культурного многообразия.



Культура - 22 февраля 2020 45 Этнофестиваль «Навстречу друг другу: мультикультурная Луганщина», посвященный Дню родного языка, прошел в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке (ЛРУНБ) имени Максима Горького. Об этом пишет ЛИЦ.Заведующая отделом литературы на иностранных языках ЛРУНБ Наталья Шестакова рассказала, что мероприятие проводится с целью сохранения языковых и культурных традиций национальных меньшинств, проживающих на территории Луганщины.«Сегодня, в канун международного Дня родного языка, который отмечается ежегодно 21 февраля, в нашей библиотеке проходит этнофестиваль, который называется «Навстречу друг другу: мультикультурная Луганщина». В мероприятии принимают участие представители самых разных национальностей, который проживают на территории Луганщины. Такие праздники позволят нам прикоснуться к разнообразной культуре друг друга и понять, что каждый народ уникальный и самобытный. И особенно в этот день мы говорим о том, что нет какого-то языка, который более значимый, чем другой, потому что именно в этот день язык каждого народа признается главным», — рассказала Шестакова.«Мы рады вас приветствовать на ставшей уже традиционной в библиотеке имени Горького встрече — на этнофестивале. Луганщина всегда была притягательна для множества культур, народов, этносов, и ничего необычного, что именно они сформировали эту удивительно яркую палитру нашей земли. Так сложилось, что многие народы здесь оставались, ассимилировались, но при этом сохраняли свой национальный колорит, свой язык. И я искренне рада, что сегодня вы вновь готовы представлять свои культуры, свои национальные изюминки!» — отметила, открывая мероприятие, директор библиотеки Наталья Расторгуева.«У нас проживают свыше 120 национальностей, и Луганский центр народного творчества вместе с национально-культурными обществами много лет уже занимается возрождением и сохранением самобытности их народов», — добавил директор ЛЦНТ Василий Яровой.На фестивале выступили представители Луганского благотворительного фонда «Хесед-Нер», Армянского национально-культурного общества «Урарту», Луганского союза поляков «Полонез», национальной общественной организации «Русская община Луганщины», общины донских казаков Луганска, татаро-башкирской общины, культурно-арабского центра «Садык», центра украинской культуры, а также художественные коллективы и индивидуальные исполнители, представляющие репертуар на национальных языках. Атаман общества донских казаков Луганска Василий Черепахин рассказал о манере казачьего говора, свойственного луганскому краю.«Такие мероприятия позволяют нам ощутить плечо наших сограждан разных национальностей, понять, что мы не одни, что мы едины, что мы единая семья. Донбасс — это наша многонациональная родина, и мы рады, что у нас люди дружат. При этом мы не забываем свою культуру, свой язык и стараемся держаться вместе, несмотря ни на что», — рассказала участница женского ансамбля татаро-башкирского общества Мариам.«Мы сегодня говорили о важности сохранения родного языка. У нас есть армянская школа, армянский национальный танцевальный ансамбль, и сегодня они выступали, я думаю, все понравилось», — добавила представитель армянского общества Амалия Григорян.Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля, начиная с 2000 года, с целью защиты языкового и культурного многообразия.Культура - 22 февраля 2020 45

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