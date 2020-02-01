Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем защитника Отечества

Дорогие земляки!Поздравляю с Днем защитника Отечества!Этот праздник, имеющий более чем вековую историю, прочно вошел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства, отваги и давно уже перерос из профессионального в народный, который отмечают в каждом доме, каждой семье.Киевский режим отменил празднование Дня защитника Отечества, но украинские женщины продолжают поздравлять мужчин, следуя традициям наших общих предков, которые националисты не в силах изменить. Мужчина-защитник, мужчина-воин – такое представление о сильной половине человечества генетически заложено в нас и передается из поколения в поколение.Исторически сложилось, что в минуту опасности на защиту своей семьи, земли, Родины в один строй с кадровыми военными встают добровольцы, обычные люди – от шахтеров до учителей, от стариков до мальчишек. Так было в Великую Отечественную войну, так случилось и в наше время, когда на Донбасс пришла беда в облике украинского фашизма.Выражаю слова глубокого уважения, прежде всего, солдатам и офицерам Народной милиции ЛНР, защищающим рубежи Луганской Народной Республики от украинских нацистов. Особой признательности достойны ветераны войны. Ваш подвиг – пример для подражания на все времена!От всей души благодарю защитников Отечества за мужество и отвагу, твердую гражданскую позицию и патриотизм.Желаю крепкого здоровья и стойкости духа! Пусть мир и добро царят в ваших семьях! С праздником, дорогие друзья!Глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник23 февраля — Луганск