В Луганском цирке продемонстрируют запредельные возможности своих артистов
Луганский государственный цирк приглашает зрителей на новую программу «За гранью возможностей», которая начнется с 7 марта.
Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил директор цирка Дмитрий Касьян.
«7 марта мы начинаем новую программу в Луганском государственном цирке, которая названа «За гранью возможностей». Она названа так, потому что в ней мы постарались собрать номера и артистов, которые демонстрируют запредельные возможности в своих жанрах», — сообщил он.
«Вы увидите выступления мастеров арены: прекрасных воздушных гимнастов, акробатов на маятнике смерти — это такой вращающийся аппарат, на котором работают артисты — мотоциклистов в шаре, которых давненько уже не было у нас, головокружительные трюки акробатов на акробатической дорожке, прекрасную артистку с пластическим этюдом, ловких и веселых фокусников», — рассказал Касьян.
Кроме того, новая программа включает в себя выступления дрессированных далматинцев и верблюдов.
«Милости просим, ждем вас. Я думаю, что это будет здорово», — обратился к жителям директор учреждения.
Представления будут проходить по субботам и воскресеньям, уточнить время показов можно в кассах цирка, которые работают ежедневно с 9.00 до 18.00. Афиша - Сегодня, 07:00 33
Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил директор цирка Дмитрий Касьян.
«7 марта мы начинаем новую программу в Луганском государственном цирке, которая названа «За гранью возможностей». Она названа так, потому что в ней мы постарались собрать номера и артистов, которые демонстрируют запредельные возможности в своих жанрах», — сообщил он.
«Вы увидите выступления мастеров арены: прекрасных воздушных гимнастов, акробатов на маятнике смерти — это такой вращающийся аппарат, на котором работают артисты — мотоциклистов в шаре, которых давненько уже не было у нас, головокружительные трюки акробатов на акробатической дорожке, прекрасную артистку с пластическим этюдом, ловких и веселых фокусников», — рассказал Касьян.
Кроме того, новая программа включает в себя выступления дрессированных далматинцев и верблюдов.
«Милости просим, ждем вас. Я думаю, что это будет здорово», — обратился к жителям директор учреждения.
Представления будут проходить по субботам и воскресеньям, уточнить время показов можно в кассах цирка, которые работают ежедневно с 9.00 до 18.00. Афиша - Сегодня, 07:00 33
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