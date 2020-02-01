Поздравление председателя Правительства ЛНР Сергея Козлова с Днем защитника Отечества

Уважаемые соотечественники!23 Февраля – день мужественных, сильных людей, для которых защищать, созидать и сохранять – почётная обязанность перед своей семьёй и своей Отчизной. Сегодня мы славим всех, в чьей жизни есть место не только подвигам и героическим поступкам, но и упорной повседневной работе на благо своего народа. Тех, кто стоит на защите нашей Республики на всех её фронтах, служит верой и правдой своему Отечеству.Мы также чтим память всех не вернувшихся с полей сражений бойцов, которые отдали свою жизнь за правое дело. Их подвиг никогда не будет забыт, низкий им поклон и вечная благодарность!В этот праздничный день от всей души желаю всем защитникам Луганской Народной Республики крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, добра и мирного неба над головой! Пусть в вашей жизни всегда будет крепкий тыл: любовь и понимание близких, тепло и уют родного дома!Председатель Правительства ЛНРСергей Козлов23 февраля — Луганск