Ситуация в Южном Тироле имеет очевидные параллели с конфликтом на Донбассе. В первую очередь, это проблема языка



Тем не менее, наш коллега отметил, что с интересом прочитал материалы онлайн конференции посвященной опыту Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств, в которой профессор из Университета Вероны Франческо Палермо рассказывал об этом кейсе и отвечал на вопросы луганчан и жителей Луганской области.

«Меня заинтересовала эта история, честно говоря, о ней раньше я мало слышал. Поэтому после весьма информативного и полезного, но виртуального общения с професором из Италии, я «порылся» в интернете и попытался изучить вопрос более подробно. И мне захотелось высказать свою точку зрения на те вопросы, которые поднял журналисты», — рассказал журналист из Луганска.

Публикуем мнение нашего коллеги без купюр:

«Ситуация в Южном Тироле имеет очевидные параллели с конфликтом на Донбассе. В первую очередь, это проблема языка. Урегулировать конфликт удалось только после предоставления региону автономного статуса. Аналогичное решение видится и в случае с Донбассом.

Как известно, Южный Тироль получил статус отдельной немецкоговорящей провинции. Согласно статусу региона итальянское правительство гарантирует сохранность культурных и языковых различий отдельных этнических групп. Также был образован региональный парламент, в который входят 70 выборных депутатов. Парламент обладает законодательной властью на региональном уровне, а также избирает президента, двух вице-президентов и министров автономии. Эта модель может и должна быть адаптивно применена на Донбассе. Непременным условием прекращения противостояния и гарантией его не возобновления может быть только автономный статус региона, собственный парламент, правительство, независимые от Киева правоохранительные и судебные органы.

Однако есть существенное различие между конфликтами в Южном Тироле и на Донбассе. Хотя борьба за права коренного населения в Южном Тироле растянулась на 80 лет, регион не знал военных столкновений и противостояние не сопровождалось многочисленными жертвами среди мирного населения. Правительство Италии не применяло на территории региона армию. Поэтому урегулирование конфликта в принципе было возможным, и то, что Южный Тироль в итоге остался частью Италии не вызвало протестов немецкоговорящего населения региона. Конфликт на Донбассе сопровождался военными действиями, в ходе которых гибли и гибнут мирные жители. Поэтому накал страстей значительно выше. Многие люди по обе стороны линии разграничения исповедуют догму «не забудем, не простим». А потому примирить их между собой в рамках одного государства будет намного сложнее.

Кроме того, в отличие от ситуации в Италии, украинская власть демонстрирует полное нежелание урегулировать конфликт согласно минским соглашениям. А без этого ни о каком его прекращении не может быть речи.

Вообще для того, чтобы встать на путь урегулирования конфликта и перехода к мирному сосуществованию необходим прямой диалог между его сторонами — Киевом и непризнанными республиками Донбасса. Закон об особом статусе, проведение выборов — всё это должно согласовываться их представителями напрямую.

Второй важный аспект — необходимо убрать из официального информационного поля агрессивную риторику. До тех пор, пока в Киеве заявляют о том, что на Донбассе все поголовно террористы и коллаборанты, которых нужно ограничить в правах или даже привлечь к ответственности, никакого мирного диалога не будет. Необходимо также прекращение дискриминации граждан Украины по «донбасскому» признаку, отмена блокады, упрощение пересечения линии разграничения, возобновление выплаты пенсий.

Третье — повсеместное и безусловное прекращение огня, разведение сил по всей линии соприкосновения и создание демилитаризованной зоны.

Только после этого можно переходить к обсуждению особого статуса, выборов на Донбассе и другие вопросы по дальнейшему урегулированию».

Мнение - Сегодня, 10:02 38 Опыт примирения в Южном Тироле может быть применен для Донбасса, но только в нескольких аспектах, — отмечает в своей статье, написанной специально для журналисты, журналист из Луганска, который по определенным причинам попросил не называть его имя. (Мы с пониманием относимся к этой ситуации, ведь журналисту, и в Луганске, и в Северодонецке, сейчас очень трудно высказывать свою собственную точку зрения, особенно если она отличается с «общепринятым мейнстримом»).Тем не менее, наш коллега отметил, что с интересом прочитал материалы онлайн конференции посвященной опыту Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств, в которой профессор из Университета Вероны Франческо Палермо рассказывал об этом кейсе и отвечал на вопросы луганчан и жителей Луганской области.«Меня заинтересовала эта история, честно говоря, о ней раньше я мало слышал. Поэтому после весьма информативного и полезного, но виртуального общения с професором из Италии, я «порылся» в интернете и попытался изучить вопрос более подробно. И мне захотелось высказать свою точку зрения на те вопросы, которые поднял журналисты», — рассказал журналист из Луганска.Публикуем мнение нашего коллеги без купюр:«Ситуация в Южном Тироле имеет очевидные параллели с конфликтом на Донбассе. В первую очередь, это проблема языка. Урегулировать конфликт удалось только после предоставления региону автономного статуса. Аналогичное решение видится и в случае с Донбассом.Как известно, Южный Тироль получил статус отдельной немецкоговорящей провинции. Согласно статусу региона итальянское правительство гарантирует сохранность культурных и языковых различий отдельных этнических групп. Также был образован региональный парламент, в который входят 70 выборных депутатов. Парламент обладает законодательной властью на региональном уровне, а также избирает президента, двух вице-президентов и министров автономии. Эта модель может и должна быть адаптивно применена на Донбассе. Непременным условием прекращения противостояния и гарантией его не возобновления может быть только автономный статус региона, собственный парламент, правительство, независимые от Киева правоохранительные и судебные органы.Однако есть существенное различие между конфликтами в Южном Тироле и на Донбассе. Хотя борьба за права коренного населения в Южном Тироле растянулась на 80 лет, регион не знал военных столкновений и противостояние не сопровождалось многочисленными жертвами среди мирного населения. Правительство Италии не применяло на территории региона армию. Поэтому урегулирование конфликта в принципе было возможным, и то, что Южный Тироль в итоге остался частью Италии не вызвало протестов немецкоговорящего населения региона. Конфликт на Донбассе сопровождался военными действиями, в ходе которых гибли и гибнут мирные жители. Поэтому накал страстей значительно выше. Многие люди по обе стороны линии разграничения исповедуют догму «не забудем, не простим». А потому примирить их между собой в рамках одного государства будет намного сложнее.Кроме того, в отличие от ситуации в Италии, украинская власть демонстрирует полное нежелание урегулировать конфликт согласно минским соглашениям. А без этого ни о каком его прекращении не может быть речи.Вообще для того, чтобы встать на путь урегулирования конфликта и перехода к мирному сосуществованию необходим прямой диалог между его сторонами — Киевом и непризнанными республиками Донбасса. Закон об особом статусе, проведение выборов — всё это должно согласовываться их представителями напрямую.Второй важный аспект — необходимо убрать из официального информационного поля агрессивную риторику. До тех пор, пока в Киеве заявляют о том, что на Донбассе все поголовно террористы и коллаборанты, которых нужно ограничить в правах или даже привлечь к ответственности, никакого мирного диалога не будет. Необходимо также прекращение дискриминации граждан Украины по «донбасскому» признаку, отмена блокады, упрощение пересечения линии разграничения, возобновление выплаты пенсий.Третье — повсеместное и безусловное прекращение огня, разведение сил по всей линии соприкосновения и создание демилитаризованной зоны.Только после этого можно переходить к обсуждению особого статуса, выборов на Донбассе и другие вопросы по дальнейшему урегулированию».Мнение - Сегодня, 10:02 38

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