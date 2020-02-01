В Северодонецке состоялся городской чемпионат по плаванию
В Северодонецке состоялся открытый зимний чемпионат города по плаванию на базе бассейна КДЮСШ 4.
21-22 февраля в бассейне КДЮСШ 4 отдела молодежи и спорта Северодонецкого городского совета проводился открытый зимний чемпионат города по плаванию среди юниоров — ребят 2003 и моложе и девушек 2004 и моложе, сообщает ВВ со ссылкой на Северодонецкий горсовет.
Более 100 пловцов из Северодонецка и Рубежного соревновались на водных дорожках брассом, баттерфляем, плаванием на спине, вольным стилем, комплексное плавание на различные дистанции: 50, 100, 200, 400, 800 м. Новости Региона - Сегодня, 11:12 31
21-22 февраля в бассейне КДЮСШ 4 отдела молодежи и спорта Северодонецкого городского совета проводился открытый зимний чемпионат города по плаванию среди юниоров — ребят 2003 и моложе и девушек 2004 и моложе, сообщает ВВ со ссылкой на Северодонецкий горсовет.
Более 100 пловцов из Северодонецка и Рубежного соревновались на водных дорожках брассом, баттерфляем, плаванием на спине, вольным стилем, комплексное плавание на различные дистанции: 50, 100, 200, 400, 800 м. Новости Региона - Сегодня, 11:12 31
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