Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 23.02.2020
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. За прошедшие сутки через КПВВ последовало почти 36,4 тысячи человек и более 4,2 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 8147 человек и 923 транспортных средств;
«Марьинка» — 7773 человека и 1180 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7502 человека и 1439 транспортных средств;
«Гнутово» — 3273 человека и 703 транспортных средства;
«Станица Луганская» — 9685 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/40; «Марьинка» — 0/80; «Новотроицкое» — 60/50; «Гнутово» — 20/40.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:16 238
«Майорское» — 8147 человек и 923 транспортных средств;
«Марьинка» — 7773 человека и 1180 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7502 человека и 1439 транспортных средств;
«Гнутово» — 3273 человека и 703 транспортных средства;
«Станица Луганская» — 9685 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/40; «Марьинка» — 0/80; «Новотроицкое» — 60/50; «Гнутово» — 20/40.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:16 238
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