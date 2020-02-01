В Бахмуте открылось после ремонта отделение «Ощадбанка»
21 февраля в Бахмуте состоялось торжественное открытие отремонтированного отделения АО «Ощадбанк», расположенного в центральной части города по ул. Мира (ранее Артема).
В отделении появились:
— зона круглосуточного самообслуживания;
— отдельные зоны обслуживания, как для физических лиц, так и для юридических лиц;
— зона кассового обслуживания — 3 кассовых окна;
— зона ожидания;
— зона переговоров.
Кроме того, отделение банка адаптировано для людей с особыми потребностями. Через входные двери свободно проедет человек на коляске, вход оборудован тактильной плиткой и кнопкой для вызова менеджера.
Отделение расположено по адресу: г.. Бахмут, ул. Мира, 50. Отделение расположено на первом этаже многоэтажного дома.
Режим работы:
пн-пт: с 8:30 до 18:00,
суб: с 8:30 до 16:00
вс: с 8:30 до 13:00. Новости Региона - Сегодня, 11:49 54
В отделении появились:
— зона круглосуточного самообслуживания;
— отдельные зоны обслуживания, как для физических лиц, так и для юридических лиц;
— зона кассового обслуживания — 3 кассовых окна;
— зона ожидания;
— зона переговоров.
Кроме того, отделение банка адаптировано для людей с особыми потребностями. Через входные двери свободно проедет человек на коляске, вход оборудован тактильной плиткой и кнопкой для вызова менеджера.
Отделение расположено по адресу: г.. Бахмут, ул. Мира, 50. Отделение расположено на первом этаже многоэтажного дома.
Режим работы:
пн-пт: с 8:30 до 18:00,
суб: с 8:30 до 16:00
вс: с 8:30 до 13:00. Новости Региона - Сегодня, 11:49 54
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