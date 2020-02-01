Британский подписант документа по Донбассу: «Это не мирный план»
Представленный недавно на Мюнхенской конференции по безопасности документ с 12 шагами о прекращении войны на Донбассе - это не мирный план, а лишь рекомендации к деэскалации конфликта, которые не обязательны к выполнению.
Об этом заявил один из подписантов «мирного плана» вице-президент инициативе Nuclear Treaty Initiative и бывший министр обороны Великобритании лорд Дез Браун, передает «Радио Свобода».
«Мы никоим образом не предлагаем план, который бы заменил процесс, за который отвечают другие стороны. Мы лишь говорим: вот 12 шагов, вот опции для рассмотрения, именно для того, чтобы уменьшить страдания людей, и увеличить уверенность. Мы очень четко говорим: это не мирный план, это 12 шагов. Они могут быть приняты или отвергнуты. Мы не навязываем их некому. Мы собрали экспертов, которые проанализировали ситуацию, и они предложили вещи, которые могли бы помочь поддержать мирный процесс», — заявил он.
По его словам, к разработке документа не привлекались представители правительств каких-либо стран. То есть, ни одна страна не указывала, что именно прописывать в документе по Донбассу — план составлялся независимыми экспертами. Новости в Мире - Сегодня, 11:24 113
Об этом заявил один из подписантов «мирного плана» вице-президент инициативе Nuclear Treaty Initiative и бывший министр обороны Великобритании лорд Дез Браун, передает «Радио Свобода».
«Мы никоим образом не предлагаем план, который бы заменил процесс, за который отвечают другие стороны. Мы лишь говорим: вот 12 шагов, вот опции для рассмотрения, именно для того, чтобы уменьшить страдания людей, и увеличить уверенность. Мы очень четко говорим: это не мирный план, это 12 шагов. Они могут быть приняты или отвергнуты. Мы не навязываем их некому. Мы собрали экспертов, которые проанализировали ситуацию, и они предложили вещи, которые могли бы помочь поддержать мирный процесс», — заявил он.
По его словам, к разработке документа не привлекались представители правительств каких-либо стран. То есть, ни одна страна не указывала, что именно прописывать в документе по Донбассу — план составлялся независимыми экспертами. Новости в Мире - Сегодня, 11:24 113
Метки: {keywords}