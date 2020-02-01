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Украина готовит перерегистрацию внутренне перемещенных лиц. Она может занять несколько лет

robot Сегодня, 13:000Новости
Украина готовит перерегистрацию внутренне перемещенных лиц. Она может занять несколько лет
Процесс перерегистрация переселенцев в Украине может занять несколько лет.
Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Руслан Калинин.
Как передает канал «Украина 24», перерегистрация необходима для определения потребности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в обеспечении жильем, переквалификации и трудоустройстве.
«Это очень сложный вопрос, и решить его мы сможем не за несколько недель и не за несколько месяцев, а может быть, через несколько лет. Сейчас у нас в государстве есть электронная база переселенцев, но она находится в Министерстве социальной политики, поэтому перерегистрацию могут сделать только они», — отметил Калинин.
Вопрос перерегистрации возник, когда стали изучать проблему жилья для переселенцев. В существующей базе Минсоцполитики эти сведения не отражены.
«Меня спрашивали: а сколько нужно жилья для переселенцев? И если нам нужно решать этот вопрос, то надо посчитать, сколько вообще таких переселенцев. Пока мы не можем посчитать, потому что в этой базе нет информации, сколько людей нуждается в жилье. Чтобы эту информацию увидеть, надо сделать перерегистрацию», — объяснил замминистра.
По предварительным данным МинВВОТ, в жилье нуждаются около 400 тыс. семей ВПЛ. «Примерно 7000 человек, нуждающихся в жилье, — это люди, которые живут в местах компактного проживания переселенцев. Цифру в 400 тысяч семей подсчитал сектор экономического анализа нашего министерства. Взяли данные Международной организации по миграции (МОМ), посмотрели последний отчет национальной системы мониторинга и увидели, что 20% из всех переселенцев вернулись на оккупированную территорию, 12% купили собственное жилье. Потом посмотрели на коэффициент семьи переселенцев — это 2,4 [человека в семье]. И у нас получилась цифра примерно 400 тысяч семей», — пояснил чиновник. Новости Украины - Сегодня, 12:49 34

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