НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Мюнхенская конференция, заседание Совбеза ООН, обострение в Донбассе, ложь генштаба ВСУ

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения имела тенденцию к обострению. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуществили 20 обстрелов нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерийские орудия, 120-мм и 82-мм минометы, ПТУР, вооружение БМП, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 269 раз; 15 защитников Республики погибли, девять получили ранения. Среди мирного населения ранения получили 8 человек, повреждены 33 объекта гражданской инфраструктуры.МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯВ конце прошлой недели в Германии завершилась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, на которой присутствовали представители как мировых держав, так и стран-сателлитов. Итоги этой встречи обсуждались почти всю эту неделю. О чем же говорили мировые лидеры?Представители от Соединенных Штатов – госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер – ожидаемо говорили о силе НАТО, угрозах от России и Китая, выступали против отмены санкций в отношении России.Канцлер Германии Ангела Меркель не участвовала в форуме, вместо нее спикером ФРГ в Мюнхене стала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер. Она отметила, что ей бы хотелось, чтобы Германия и Европа в целом следовали своим курсом, отстаивали собственные интересы. По ее словам, речь не идет лишь о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией. О России министр обороны Германии высказалась негативно, заявив, что РФ ведет гибридные атаки в отношении европейских государств — от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у них, в Германии.Президент Франции Эммануэль Макрон не разделил мнение своего германского коллеги. По его словам, антироссийские санкции "не принесли ничего позитивного", а игнорировать и блокировать РФ невозможно, поскольку она — член Совбеза ООН. "Мы не должны отходить от своих позиций, но при этом необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая существует сегодня, — это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, конфликты повсеместно возникают", — сказал он, выступая на конференции. Также он отметил, что Франция выступает ни за, ни против России, нужны доверительные отношения, так как это в интересах Европы.Глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги конференции, ответил на высказывания своих оппонентов. Он, в частности, напомнил об идее российского президента Владимира Путина о встрече лидеров России, США, Великобритании, Китая и Франции для решения проблемных вопросов. Также министр упомянул и украинский кризис, заявив, что новый саммит "нормандской четверки" может быть созван только после того, как будет реализовано решение предыдущего.Не обошлось и без скандалов вокруг Украины. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Данный план включал в себя 12 шагов, среди которых упоминались установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определении сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией. В МИД Украины заявили, что не согласны с данным планом и назвали его частной инициативой.СОВБЕЗ ООН18 февраля по инициативе РФ состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации в Донбассе. Основным поводом стало пятилетие с момента заключения Минских соглашений. В начале заседания заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила глубокую обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе. Она отметила, что в отсутствие устойчивой политической воли существует весьма реальная опасность несоблюдения договоренностей по перемирию. Также она призвала прекратить атаки на гражданских лиц в зоне конфликта и обеспечить туда беспрепятственный доступ сотрудникам гуманитарных миссий.Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании, поднял ряд проблемных вопросов. Российский политик отметил, что вопреки заявлениям президента Зеленского многие чиновники на Украине настроены на саботаж договоренностей по Донбассу. До сих пор нарушаются права человека, идет дискриминация жителей юго-востока Украины. Небензя подчеркнул, что из 13 пунктов Комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Как напоминание он показал документ пятилетней давности, где фиксируется четкая последовательность выполнения пунктов — прекращение огня, амнистия, конституционная реформа, затем проведение выборов и лишь потом восстановление правительственного контроля над всей зоной конфликта.Представители США, Германии, Великобритании, Эстонии и другие участники коалиции против России традиционно обвинили РФ в эскалации конфликта, нарушении Минских договоренностей, спонсировании Республик Донбасса и непосредственном участии в конфликте.Представитель Франции рассказал о позитивных изменениях, произошедших в последнее время, таких, как встреча в нормандском формате и обмен пленными. При этом представитель Франции выразил поддержку его страны в отношении Украины.Украинскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Невзирая на то, что уже многим стало очевидно, что Минские соглашения не соблюдаются по вине украинской стороны, при поддержке своих западных кураторов он переложил ответственность за ситуацию в Донбассе на Российскую Федерацию. Кислица отметил, что Кремль продолжает политику эскалации в Донбассе. За последние месяцы украинские позиции подвергались обстрелам более 400 раз, с начала года погибли 13 военнослужащих ВФУ. Также он рассказал о нападении 18 февраля на позиции украинской армии, в результате чего погиб один военнослужащий. Он показал фотографию погибшего 22-летнего Максима Хитайлова и рассказал, что Россия продолжает поставлять оружие на украинские территории, а Народная милиция уже превосходит по мощи армии многих европейских стран. В конце своего выступления Кислица процитировал стихотворение советского поэта Евгения Евтушенко, сознательно пропустив одну строчку "Хотят ли русские войны", и напомнил о начавшейся в России политике прославления Сталина, который ответственен за геноцид украинского народа.Подводя итоги данного заседания, можно с сожалением констатировать полное игнорирование Западом и многими европейскими странами очевидных фактов. Неопровержимые доказательства преступлений украинского государства против жителей Донбасса не учитываются, а сфабрикованные обвинения против России и Донбасса принимаются за чистую монету. В таких условиях надеяться на скорое решение конфликта не приходится, а безнаказанность и неосуждение Украины за ее действия развязывают ей руки для дальнейших преступлений.ОБОСТРЕНИЕ У ГОЛУБОВСКОГО18 февраля вооруженные формирования Украины пошли на очередное преступление. В нарушение Минских договоренностей рано утром диверсионная группа противника предприняла попытку изменить линию соприкосновения в районе поселка Голубовское. Предшествовала этой провокации массированная артподготовка. ВФУ применили запрещенные Минскими соглашениями виды вооружения для обстрела позиций Народной милиции, а также мирных граждан нашей Республики. Очевидцы событий отметили, что очень давно не видели подобного рода действий, и сравнили их с событиями 2015 года. Примечательно, что именно в этот день жители Республик отмечали пятую годовщину освобождения Дебальцево. Скорее всего, противник рассчитывал на то, что военнослужащие Народной милиции расслабятся в этот день и будут праздновать. Но украинские стратеги очень сильно просчитались. Мало того что мы не расслабились, так еще и дали жесткий отпор. На такой неожиданный поворот событий украинские генералы явно не рассчитывали. Они думали, что, как и раньше, будут безнаказанно совершать свои преступления, но после 7 февраля, когда погибли и были ранены наши бойцы, военнослужащие сделали соответствующие выводы.Помимо провальной военной операции, не повезло и украинским пропагандистам. Несмотря на то, что в преддверии событий на линию соприкосновения был отправлен "украинский информационный десант", в ту чушь, которую они начали размещать на подконтрольных Центру информационно-психологических операций (ЦИПсО) информационных ресурсах, не поверили даже украинские граждане. Мало того, некоторые агентства опубликовали сенсационные для Украины материалы, которые прямо противоречат официальной версии. Под заголовком "Что на самом деле произошло" появился ряд публикаций, в которых авторы попытались разобраться в ситуации. Прежде всего, были поставлены логичные вопросы: почему было относительное затишье, а в канун заседания Совбеза ООН по ситуации в Донбассе резкое обострение? Самопровозглашенным Республикам это явно было невыгодно.Если верить словам главы генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что бой завязался на посту "Баня" 72-й отдельной механизированной бригады, после чего ВФУ отошли и накрыли его из артиллерии для того, чтобы выбить оттуда противника, почему такие разрушения среди гражданской инфраструктуры и пострадавшие среди мирного населения в ЛНР?Почему "Баня" оказалась в серой зоне? Как там оказались украинские подразделения? Ведь выход на линию соприкосновения или за ее пределы – грубое нарушение Минских соглашений.Если следовать логике генштаба, при отступлении с "Бани" получившие отпор "сепаратисты" начали бежать и прихватили зачем-то труп убитого солдата ВФУ. А украинцы тело своего сослуживца при плановом, как заявил генштаб, отходе не забрали.На самом деле таких нестыковок огромное количество, и объяснение этому весьма логичное. Заявления украинского командования и пропагандистских СМИ не имеют нечего общего с теми событиями, которые происходили. Очень хотелось бы надеяться на прозрение таких изданий и их авторов, но скорее всего они уже дают объяснения спецслужбам своим действиям, и лучшее что их ждет – это лишение аккредитации, а в худшем – статья и заключение под стражу…ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАСегодня Луганская Народная Республика празднует государственный праздник – День защитника Отечества. Этот праздник после событий 2014 года приобрел особое значение для всех жителей нашей Республики. У многих он перестал ассоциироваться со всеми мужчинами, и к нему стали иметь непосредственное отношение женщины. Когда началась вооруженная агрессия Украины против жителей Донбасса и открытый геноцид, в руки взяли оружие не только мужчины, но и женщины. Они, рискуя жизнью, укрывали ополченцев в своих домах на оккупированной территории, вытягивали с поля боя и лечили раненых, обеспечивали надежный тыл. Жены в прямом смысле подносили патроны своим мужьям на блокпостах. В рядах ополчения, в некоторых подразделениях численность женщин достигала 30% от всего личного состава. Но есть давно сложившиеся традиции, и поскольку жители ЛНР не разделяют европейские ценности, и у нас нет мужчин, которые считают 8 марта своим праздником, то условно 23 февраля остается мужским праздником, а 8 марта – женским.Поэтому сегодня я поздравляю всех, для кого фраза "Есть такая профессия – Родину защищать" стала призванием и смыслом жизни! С Днем защитника Отечества!23 февраля — Луганск